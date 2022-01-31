Указ губернатора Новгородской области от 31 января 2022 года № 34 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":
1.1. Исключить в подпункте 7.5 слова ", в том числе при осуществлении трудовых обязанностей, связанных с наличными расчетами с участием граждан";
1.2. Заменить в пункте 23 слова "Министерству государственного управления Новгородской области" на "Администрации Губернатора Новгородской области";
1.3. Исключить пункт 258;
1.4. Дополнить пунктом 2529 следующего содержания:
"2529. Рекомендовать органам государственной власти Новгородской области, органам местного самоуправления Новгородской области, а также подведомственным им государственным и муниципальным учреждениям, иным организациям, индивидуальным предпринимателям обеспечить перевод не менее 30 % работников на дистанционный режим работы.
В первую очередь рекомендуется переводить на дистанционный режим работы беременных женщин, работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Перевод на дистанционную работу может не осуществляться:
непрерывно действующими организациями, организациями, имеющими оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;
медицинскими и аптечными организациями;
образовательными организациями;
организациями социального обслуживания и социальной защиты;
организациями, обеспечивающими население продуктами питания и товарами первой необходимости;
организациями, выполняющими неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;
организациями, осуществляющими неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
организациями, предоставляющими финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
организациями и индивидуальными предпринимателями, в которых отсутствуют работники, которые могут осуществлять дистанционную работу в связи со спецификой осуществляемых ими трудовых обязанностей.";
1.5. В приложении № 1 к указу:
1.5.1. Изложить в графе 3 строки 1 третий абзац в редакции:
"наполняемости зрительного зала не более 75 % при условии допуска лиц, достигших возраста 18 лет, в зрительный зал, расположенный в помещении, при условии предъявления QR-кода о вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании, либо сертификата (для военнослужащих - сертификата либо справки о вакцинации, или справки о перенесенном заболевании, для иностранных граждан, лиц без гражданства - справки о вакцинации или справки о перенесенном заболевании), либо ПЦР-теста, удостоверения личности";
1.5.2. Исключить в графе 3 строки 4 восьмой, десятый-тринадцатый абзацы.
1.5.3. Дополнить строкой 11 следующего содержания:
2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Новгородской области А.В.Дронов
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