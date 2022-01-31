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31 января 2022 г.

Указ губернатора Новгородской области от 31 января 2022 года № 34 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Дата подписания 31 января 2022 г.
Опубликован 31 января 2022 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года № 97 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Исключить в подпункте 7.5 слова ", в том числе при осуществлении трудовых обязанностей, связанных с наличными расчетами с участием граждан";

1.2. Заменить в пункте 23 слова "Министерству государственного управления Новгородской области" на "Администрации Губернатора Новгородской области";

1.3. Исключить пункт 258;

1.4. Дополнить пунктом 2529 следующего содержания:

"2529. Рекомендовать органам государственной власти Новгородской области, органам местного самоуправления Новгородской области, а также подведомственным им государственным и муниципальным учреждениям, иным организациям, индивидуальным предпринимателям обеспечить перевод не менее 30 % работников на дистанционный режим работы.

В первую очередь рекомендуется переводить на дистанционный режим работы беременных женщин, работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Перевод на дистанционную работу может не осуществляться:

непрерывно действующими организациями, организациями, имеющими оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

медицинскими и аптечными организациями;

образовательными организациями;

организациями социального обслуживания и социальной защиты;

организациями, обеспечивающими население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организациями, выполняющими неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

организациями, осуществляющими неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

организациями, предоставляющими финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

организациями и индивидуальными предпринимателями, в которых отсутствуют работники, которые могут осуществлять дистанционную работу в связи со спецификой осуществляемых ими трудовых обязанностей.";

1.5. В приложении № 1 к указу:

1.5.1. Изложить в графе 3 строки 1 третий абзац в редакции:

"наполняемости зрительного зала не более 75 % при условии допуска лиц, достигших возраста 18 лет, в зрительный зал, расположенный в помещении, при условии предъявления QR-кода о вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании, либо сертификата (для военнослужащих - сертификата либо справки о вакцинации, или справки о перенесенном заболевании, для иностранных граждан, лиц без гражданства - справки о вакцинации или справки о перенесенном заболевании), либо ПЦР-теста, удостоверения личности";

1.5.2. Исключить в графе 3 строки 4 восьмой, десятый-тринадцатый абзацы.

1.5.3. Дополнить строкой 11 следующего содержания:

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Новгородской области А.В.Дронов



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