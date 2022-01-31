Командующий Северным флотом вице-адмирал А. Головко поздравляет экипаж "К-21" с победой. Слева направо от него: капитан 2 ранга Н. Лунин, старший политрук С. Лысов, начальник политотдела бригады подводных лодок полковой комиссар А. Байков, член Военного совета Северного флота дивизионный комиссар А. Николаев. 24 августа 1942 года. Фото: Евгений Халдей

Уважаемая редакция! В декабрьском номере за 2021 год обратил внимание на военную фотографию с Северного флота. На праздничном столе у подводников лежат три поросенка. Знаю об этой морской традиции, но чтобы на угощение пустили целый свинарник! Хотелось бы узнать, за какие победы, да и еще и летом тяжелого 1942 года, был устроен банкет?

Александр Никишин, Новосибирск

Наш обозреватель "расшифровал" снимок фронтового фотокорреспондента Евгения Халдея

В воскресенье, 23 августа 1942 года, в 8 часов 11 минут в Екатерининской гавани Полярного (главной базы Северного флота) был произведен троекратный салют из кормового 100-мм орудия подводной лодки "К-21". Поскольку, как отчитался по итогам десятидневного похода капитан 2 ранга Николай Александрович Лунин, "подводной лодкой уничтожены два СКР (800 т) и минзаг (3000 т), ибо при такой видимости за время нахождения ПЛ с опущенным перископом (9-10 минут) уйти им за пределы видимости не было возможности. Факт движения кораблей, а затем отсутствия на воде минзага и двух СКР наблюдался несколькими человеками"1. (СКР - сторожевой корабль; минзаг - минный заградитель.)

"К-21" у родного причала. 3 апреля 1942 года. Фото: Роберт Диамент (из архива А. Диамента)

Встреча на пирсе

На пирсе лодку встречали командующий флотом Арсений Григорьевич Головко и командир бригады контр-адмирал Николай Игнатьевич Виноградов. Встречали с букетом цветов. А по набережной к пирсу уже бежали все свободные от вахты подводники. Среди их черных бушлатов яркими пятнами выделялись белый передник кока и его поварской колпак.

Замечательный детский писатель Лев Кассиль в одном из рассказов красочно живописал эту комичную ситуацию:

"Кок бежал, сдвинув белый колпак на затылок, в белоснежном переднике. Отдуваясь, он бормотал:

- Это же прямо чистое наказание! Не напасешься на них!..

А подводники, обгонявшие его, кричали:

- Плакали твои поросятки, Милехин! Слышал? ... Ничего не поделаешь, уж как водится! Закон! Порядок!.."2

Существует несколько версий возникновения морской традиции - отмечать победу жареным поросенком. Основоположником называют члена Военного совета Северного флота дивизионного комиссара (впоследствии вице-адмирала) Александра Андреевича Николаева: без его одобрения подобная "неуставщина" не имела шанса прижиться на флоте. А практически реализовал идею замечательный флотский интендант, о котором спустя годы с теплотой вспомнил в мемуарах бывший командир бригады подплава: "Командир береговой базы капитан 2 ранга Григорий Павлович Морденко сам в свое время служил на лодках, хорошо знал нужды подводников. Этот добродушный, немного медлительный на вид человек умел вкладывать душу в свои прозаически-будничные обязанности. Любил он радовать подводников каким-нибудь сюрпризом"3. Кавторанг Морденко и завел при базе подплава небольшой свинарник - и дело пошло: отправляясь в поход, подводники заранее "бронировали" молочных поросят в расчете на будущие победы.

Побед на этот раз было с лихвой! Всю ночь в штабе бригады подплава кипела работа: оформлялись представления к наградам экипажа "К-21".

Герой Советского Союза капитан 2 ранга Н.А. Лунин докладывает командующему СФ вице-адмиралу А.Г. Головко, командиру Бригады подлодок контр-адмиралу Н.И. Виноградову и начальнику Политуправления СФ дивизионному комиссару Н.А. Торику (слева направо) об итогах похода (слева от Лунина - старший политрук С.А. Лысов). Фото: Роберт Диамент (из архива А. Диамента)

Награды нашли героев

Документы были готовы ранним утром следующего дня, незамедлительно подписаны командующим флотом и возвращены в бригаду подплава. Крайне редкий для времен войны случай: от подготовки комплекта представлений до подписания приказа о награждении прошло всего несколько часов.

Ни одно представление не было отклонено вице-адмиралом: Головко ни разу не снизил награду, более того, в ряде случаев повысил ее достоинство на несколько ступеней. Например, военфельдшер (лейтенант медицинской службы), старший фельдшер "К-21" Иван Трофимович Петруша был представлен Луниным к медали "За боевые заслуги". Наградной лист гласил: "Проделал большую работу по уходу за больными и ранеными. Добился прекращения желудочных заболеваний в походе; весь личный состав вернулся из похода здоровым и бодрым". Командир бригады посчитал, что фельдшера следует отметить орденом Красной Звезды. Но командующий флотом еще выше поднял статус награды: в итоге военфельдшер Петруша получил высокий боевой орден Красного Знамени.

Шесть успешных боевых походов, две минные постановки во вражеских водах, торпедирование и потопление шести кораблей и судов противника, спасение подводной лодки "Щ-402", атака знаменитого линкора "Тирпиц"... Командующий не скупился на награды! Приказом № 028 от 24.08.42 двое подводников (старшина 2-й статьи, командир отделения трюмных Матвей Николаевич Карасев и старший краснофлотец, рулевой Иван Алексеевич Фокеев), представленные Луниным к ордену Красного Знамени, получили высшую награду Советского Союза - орден Ленина. 17 моряков были награждены орденом Красного Знамени (среди них сам кавторанг Лунин и старший политрук, военный комиссар "К-21" Сергей Александрович Лысов); 18 человек удостоились ордена Красной Звезды; 11 - медали "За отвагу".

Из 67 членов экипажа государственные награды получили 48 участников боевых походов. Небывалая для конца лета 1942 года щедрость!

В этот же день ордена и медали были вручены всем награжденным - в трогательной и почти домашней обстановке.

Командир подлодки Николай Лунин начинает праздничную "операцию". Фото: Роберт Диамент (из архива А. Диамента)

Гвоздь банкета

Банкет проходил в большой столовой бригады подплава. Никто не знает, кем был съеден первый наградной деликатес. Но достоверно известно: именно три поросенка за тройную победу, зафиксированные объективом фронтового фотокорреспондента Евгения Халдея, увековечены на страницах культового советского романа Вениамина Каверина "Два капитана":

"Кто не знает знаменитой флотской традиции - отмечать каждое потопленное судно торжественным обедом, на котором командование угощает победителей жареным поросенком? Накануне были пущены ко дну транспорт, сторожевик и эсминец, и озабоченные повара в белых колпаках внесли не одного, а целых трех поросят в просторную офицерскую столовую, где буквой "П" стояли столы и где за перекладиной этой буквы сидел адмирал - командующий Северным флотом.

Аппетитные, нежно-розовые, с бледными, скорбными мордами поросята лежали на блюде, и три командира стояли над ними с большими ножами в руках. И это было традицией - победители должны своими руками разделить поросенка на части. ...

Адмирал встает с бокалом в руке. Первый тост - за командиров-победителей, за их экипажи..."4.

Именно это мгновение и запечатлел Евгений Халдей. А его коллеги, среди них - фотокорреспондент Политуправления Северного флота Роберт Диамент, зафиксировали, как разделывает одного поросенка капитан 2 ранга Николай Александрович Лунин, а другого - награжденный в этот день орденом Красного Знамени инженер-капитан 3 ранга Владимир Юльевич Браман, командир БЧ-5 (в его подчинении были мотористы, трюмные, электрики).

Разделка третьего поросенка не задокументирована для Истории: возможно, и фотокорреспондентам захотелось получить свой кусочек питательного...

Митинг на "К-21" после тройной победы. Фото: Роберт Диамент (из архива А. Диамента)

1. Сергеев К.М. Лунин атакует "Тирпиц"! СПб.: ГУП СПМБМ "Малахит", 1999. С. 117.

2. Кассиль Л.А. Федя из подплава // https://skazki.rustih.ru/lev-kassil-fedya-iz-podplava/ В рассказе, посвященном памяти адмирала Головко, кавторанг Лунин запечатлен в образе прославленного, спокойного и рассудительного командира крейсерской подводной лодки Героя Советского Союза Звездина.

3. Виноградов Н.И. Подводный фронт. М.: Воениздат, 1989. С. 209.