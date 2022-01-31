Указ губернатора Пермского края от 31 января 2022 года № 10 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 02 сентября 2020 г. № 125, от 11 сентября 2020 г. № 130, от 18 сентября 2020 г. № 132, от 02 октября 2020 г. № 136, от 16 октября 2020 г. № 141, от 22 октября 2020 г. № 143, от 30 октября 2020 г. № 150, от 12 ноября 2020 г. № 151, от 03 декабря 2020 г. № 157, от 11 декабря 2020 г. № 158, от 25 декабря 2020 г. № 178, от 22 января 2021 г. № 8, от 05 февраля 2021 г. № 11, от 20 февраля 2021 г. № 18, от 05 марта 2021 г. № 29, от 12 марта 2021 г. № 36, от 19 марта 2021 г. № 40, от 20 апреля 2021 г. № 52, от 21 мая 2021 г. № 61, от 08 июня 2021 г. № 70, от 29 июня 2021 г. № 75, от 14 июля 2021 г. № 83, от 23 июля 2021 г. № 89, от 05 августа 2021 г. № 96, от 12 августа 2021 г. № 99, от 26 августа 2021 г. № 101, от 30 сентября 2021 г. № 123, от 22 октября 2021 г. № 146, от 29 октября 2021 г. № 152, от 29 ноября 2021 г. № 159, от 10 января 2022 г. № 1, от 19 января 2022 г. № 5) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова "по 31 января 2022 г." заменить словами "по 28 февраля 2022 г.";

1.2. пункт 2.3 после слов "физкультурных мероприятий" дополнить словами ", согласованных Администрацией губернатора Пермского края,";

1.3. в абзаце первом пункта 4 слова "по 31 января 2022 г." заменить словами "по 28 февраля 2022 г.";

1.4. в абзаце четвертом пункта 5.4 слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 28 февраля 2022 года";

1.5. дополнить пунктом 5.6(8) следующего содержания:

"5.6(8). торговые центры (комплексы), торгово-развлекательные центры (комплексы) обеспечивают нахождение посетителей в торговом центре (комплексе), торгово-развлекательном центре (комплексе) при условии использования средств индивидуальной защиты (масок);";

1.6. дополнить пунктами 15.4, 15.5 следующего содержания:

"15.4. организовать дистанционный формат исполнения должностных обязанностей не менее чем 30 % работников;

15.5. организовать работу телефона горячей линии для работников организации в целях их дистанционного консультирования по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).";

1.7. дополнить пунктом 18.4 следующего содержания:

"18.4. организовать дистанционный формат исполнения должностных обязанностей не менее чем 30 % государственных гражданских служащих, работников, не замещающих должности государственной гражданской службы, органов государственной власти Пермского края, работников государственных предприятий и учреждений.";

1.8. дополнить пунктом 18(1) следующего содержания:

"18(1). Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органам судебной власти временно ограничить личный прием граждан.".

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Пермского края обеспечить в пределах компетенции контроль за соблюдением организациями и физическими лицами требований указа губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" и в случае выявления нарушений составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.6, 1.7 настоящего указа, которые вступают в силу с 01 февраля 2022 года.

Д.Н.Махонин







