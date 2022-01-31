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Певица Рианна ждет ребенка от рэпера A$AP Rocky

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    31.01.2022, 20:35
Текст:   Кристина Верховцева

33-летняя певица Рианна в скором времени впервые станет мамой. О беременности звезды сообщает E!News. Отцом будущего ребенка станет американский рэпер A$AP Rocky.

Сообщить публике о предстоящем пополнении пара решила посредством фотосессии. Снимки были сделаны в Нью-Йорке в минувшие выходные и сегодня были опубликованы в прессе.

О связи музыкантов официально стало известно в 2021 году, когда A$AP Rocky сообщил об этом в интервью. До этого папарацци и журналисты лишь подозревали о существовании романтических отношений между ними.

Ранее Рианна встречалась с музыкантом Крисом Брауном, отношения с которым закончились скандалом - Браун избил артистку, за что получил пять лет условно и принудительные общественные работы.

33-летний A$AP Rocky ранее встречался с хип-хоп-певицей Игги Азалией, а также был заподозрен в романе с моделью Кендалл Дженнер.

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