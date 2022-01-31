Певица Рианна ждет ребенка от рэпера A$AP Rocky

33-летняя певица Рианна в скором времени впервые станет мамой. О беременности звезды сообщает E!News. Отцом будущего ребенка станет американский рэпер A$AP Rocky.

Rihanna is pregnant, debuts baby bump on stroll with boyfriend A$AP Rocky https://t.co/LxlpljXXtE pic.twitter.com/GaWLRm6u0k - Page Six (@PageSix) January 31, 2022

Сообщить публике о предстоящем пополнении пара решила посредством фотосессии. Снимки были сделаны в Нью-Йорке в минувшие выходные и сегодня были опубликованы в прессе.

О связи музыкантов официально стало известно в 2021 году, когда A$AP Rocky сообщил об этом в интервью. До этого папарацци и журналисты лишь подозревали о существовании романтических отношений между ними.

Ранее Рианна встречалась с музыкантом Крисом Брауном, отношения с которым закончились скандалом - Браун избил артистку, за что получил пять лет условно и принудительные общественные работы.

33-летний A$AP Rocky ранее встречался с хип-хоп-певицей Игги Азалией, а также был заподозрен в романе с моделью Кендалл Дженнер.