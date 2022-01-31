Постпред РФ ушел с заседания СБ ООН ради встречи с Гутерришем

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя покинул заседание Совета Безопасности, чтобы встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Так совпало, что зал он покинул перед выступлением представителя Украины, страны, которой посвящено сегодняшнее заседание.

"Прошу не воспринимать это в качестве демарша. Я должен покинуть эту встречу из-за запланированной ранее встречи с генеральным секретарем по вопросу нашего председательства", - пояснил Небензя.

Перед этим в ходе своего выступления российский дипломат заявил, что не видит смысла в проведении сегодняшней встречи СБ ООН. "Россия вовсе не отказывается обсуждать ситуацию на Украине. Но нам совершенно непонятно, что мы сегодня здесь обсуждаем и зачем вообще мы здесь находимся", - отметил Небензя. Постпред напомнил, что на 17 февраля запланировано заседание, которое будет посвящено Минским соглашениям, их седьмой годовщине. "Мы как раз сможем поговорить о ситуации с украинским урегулированием", - указал дипломат.