Указ губернатора Псковской области от 28 января 2022 года № 8-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 28 января 2022 г. № 314, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 26 января 2022 г. № 298" дополнить словами ", от 28 января 2022 г. № 314";

2) в подпункте 5 пункта 2 слова ", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 декабря 2021 г. № 32 "Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и распространения на территории Российской Федерации нового штамма COVID-2019" " исключить;

3) подпункт "д" подпункта 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"д) с 31 января 2022 г. обеспечить временный перевод на дистанционную работу не менее 30 процентов общего количества работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам, в том числе в возрасте 60 лет и старше, с соблюдением статьи 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации.

Требования настоящего подпункта не распространяются на:

работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) непрерывно действующих организаций, организаций, имеющих оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) медицинских и аптечных организаций;

работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) организаций, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих временному переводу на дистанционную работу в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении производственных, непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования соответствующей организации, индивидуального предпринимателя, органа государственной власти, органа местного самоуправления;

работников органов и организаций, временный перевод которых на дистанционную работу регулируется федеральными правовыми актами;";

4) подпункт "г" подпункта 6.2 пункта 2 признать утратившим силу;

5) в пункте 9:

а) подпункт 2 признать утратившим силу;

б) подпункт 12 признать утратившим силу;

6) в пункте 9 приложения № 3 слова "подпункта "в" исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников







