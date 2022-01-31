В Калуге обсудили ситуацию с COVID-19

Состоялось заседание Координационного совета при Городской Думе Калуги по контролю и мониторингу ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В заседании приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко, председатель правового комитета Городской Думы Андрей Макаров и руководители медицинских учреждений.

Эпидемиологическая обстановка осложняется, заболеваемость увеличивается во всех возрастных группах, в особенности у детей до 14 лет.

Регион подготовлен к распространению штамма "Омикрон". Дополнительно подготовлено 2000 инфекционных коек, заключены контракты на поставку медицинского кислорода, на складах ГП "Калугафармация" создан 3-месячный запас лекарственных препаратов. Организовано дистанционное открытие листков нетрудоспособности, бесконтактная выписка и доставка лекарственных препаратов и экспресс-тестов с участием волонтеров.

Юрий Моисеев поинтересовался прогнозами относительно распространения коронавирусной инфекции на территории Калуги. По мнению Константина Пахоменко, в течение ближайших 2 - 3 недель возможен значительный рост числа заболевших.

Был затронут вопрос вакцинации школьников. Как сообщил министр здравоохранения, в регион поступило 720 доз вакцины "Спутник-М", применяемой для вакцинации детей от 12 до 17 лет. Вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе.

"Представителей многих общественных и ветеранских организаций беспокоит вопрос: можно ли проходить вакцинацию или ревакцинацию в период резкого подъема заболеваемости", - отметил Юрий Моисеев.

По славам Константина Пахоменко, вакцинироваться в настоящее время не только можно, но и нужно, так как вакцинация - единственный надежный способ борьбы с распространением инфекции.

Также отмечалось, что необходимо открытие дополнительных прививочных пунктов и полное информирование населения о необходимости пройти вакцинацию и ревакцинацию.

Юрий Моисеев поблагодарил медиков за напряженный труд, пожелал успехов, сил и терпения.