В Ижевске менявшего колесо мужчину придавило кабиной грузовика

В Ижевске пенсионера придавило кабиной грузовика. 65-летний горожанин погиб, меняя колеса у машины своего знакомого.

Как рассказали в региональном СК, мужчина установил под кабиной транспортного средства гидравлический домкрат на два деревянных бруска. Однако во время ремонта подъемное устройство сместилось, и тяжелая конструкция опустилась на человека. Пенсионер получил травмы, от которых сразу скончался.

Следователи начали проверку. Они осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.