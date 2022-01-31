К нацпроекту "Производительность труда" присоединятся 9 новосибирских компаний

В Новосибирской области участниками национального проекта "Производительность труда" уже стали более 50 компаний, 30 из них завершили полугодовой проект. В марте стартовые совещания состоятся еще на 9 предприятиях.

Компании входят в национальный проект волнами, весной к проекту присоединятся 9 предприятий 6-й волны.

Семь из них идут под управлением Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, еще две - Федерального центра компетенций. В числе предприятий новой волны новосибирский производитель высокотехнологичного оборудования компания "Вега-Абсолют", строительная организация "РСУ-17", одно из крупнейших предприятий ОПК Сибири - Новосибирский завод искусственного волокна, а также входящая в холдинг "Тион" компания "Аэросервис", специализирующая на решениях для очистки воздуха и вентиляции.

"Профессионал любого уровня и специализации должен постоянно улучшать свои теоретические знания, приобретать и шлифовать уже полученные навыки. Сейчас в компании интенсивно развивается внутрикорпоративная культура бережливого производства, используется система 5С. Основная задача, которую мы ставим перед собой, - повысить производительность труда, минимизировать временные потери от нерационального использования рабочей силы и исключить любые несоответствия производства продукции", - прокомментировали в ООО "Вега-Абсолют" планы по вхождению в нацпроект.

Напомним, участниками нацпроекта в регионе могут стать предприятия базовых отраслей экономики - промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, а также торговли, зарегистрированные на территории Новосибирской области с выручкой более 400 млн рублей.