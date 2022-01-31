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31.01.2022 02:00

ООО "Транснефть – Восток" сэкономило за счет энергосбережения более 60 млн рублей

ООО "Транснефть - Восток" подвело итоги реализации программы энергосбережения в 2021 году. Снижение потребления энергоресурсов - ГСМ, топлива для дизельных котельных, электроэнергии - позволило сэкономить около 18,76 млн кВт*ч электроэнергии и 179 тонн условного топлива. В денежном эквиваленте экономия составила около 61 миллиона рублей.
Фото: ООО "Транснефть - Восток" Фото: ООО "Транснефть - Восток"
Фото: ООО "Транснефть - Восток"

Основной объем экономии - 39,5 млн рублей - достигнут за счет оптимизации расхода электроэнергии на собственные нужды и оптимизации режимов транспортировки нефти.

В числе прочих мероприятий - комплексное обследование магистральных насосных агрегатов (МНА) и подпорных насосных агрегатов на трех нефтеперекачивающих станциях магистрального нефтепровода (МН) "Восточная Сибирь - Тихий океан" и одной НПС нефтепровода Красноярск - Иркутск. Проведен капитальный ремонт 13 электродвигателей магистральных и подпорных агрегатов на трех НПС, выполнен ремонт и диагностика технологического оборудования.

В течение года в рамках комплексного обследования проводились замеры коэффициента полезного действия насосов на НПС. На основании полученных по итогам диагностики данных была проведена корректировка работы оборудования с целью повышения энергоэффективности.

В течение года экономия ресурсов достигалась благодаря установке в зданиях и сооружениях систем автоматического регулирования температурного режима, использованию термостатических радиаторных регуляторов. На объектах применяется режим "дежурного" отопления".

Велось обновление автопарка ООО "Транснефть-Восток". Почти полторы тысячи единиц используемой техники оснащено системой ГЛОНАСС. Оптимизация маршрутов перевозок позволила сэкономить 75 тонн условного топлива или два миллиона рублей. Ранее в рамках программы энергосбережения во всех подразделениях компании заменено более 40 тысяч светильников в системах внутреннего и наружного освещения на светодиодные лампы.

В целом, благодаря реализации мероприятий в области энергосбережения с 2011 года ООО "Транснефть - Восток" сэкономило 767 миллионов рублей.

Больше официальной информации - на сайте.

Материал подготовлен пресс-службой ООО "Транснефть - Восток"

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