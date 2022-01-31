В 2,5 раза выросло количество сообщений о хищении электроэнергии от граждан

В борьбе с хищениями электроэнергии специалисты акционерного общества "Региональные электрические сети" используют множество методов и способов выявления недобросовестных потребителей. Один из инструментов, который ежегодно подтверждает свою эффективность - обращения сознательных граждан, сообщающих о хищениях электроэнергии.

По итогам 2021 года энергетики отметили существенный рост активности граждан. Причиной положительной динамики стало не только развитие доступных электронных сервисов взаимодействия, но и запуск программы поощрений.

В течение 2021 года в АО "РЭС" поступило 370 сообщений о незаконном потреблении электроэнергии, что в 2,5 раза превышает показатели прошлого года. Всего же с начала работы сервисов обратной связи по хищениям электроэнергии получено около 900 сообщений. Безусловно, это говорит об укреплении нетерпимого отношения к энерговоровству в обществе.

По результатам проверок поступивших сообщений специалисты по работе с потерями электроэнергии пресекли около десятка правонарушений, еще часть обращений проверяется. Авторам подтвердившихся сообщений о хищении электроэнергии, кто указал свои персональные данные, АО "РЭС" уже выплатило десятки тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Напомним, что в апреле 2021 года компания ввела новый механизм поощрения за сообщения о фактах энерговоровства. За каждое подтвержденное сообщение о хищении электрической энергии заявитель может получить от 5 000 рублей (при выявлении нарушения в сельских районах области) и от 10 000 рублей (при выявлении нарушения на территории крупных районных центров и городов). А если по итогам проверки объем незаконного потребления превысит 100 000 рублей в денежном эквиваленте, то гражданин получит определенный процент от общей суммы, начисленной нарушителю по акту.

Чтобы получить вознаграждение, нужно подать обращение (с указанием персональных данных и реквизитов заявителя) на официальном сайте компании www.eseti.ru в разделе "Сообщить о хищении" или направить письменное заявление в адрес компании. Выплата осуществляется в случае подтверждения факта незаконного потребления по результатам проведения энергетиками проверки указанного объекта.

При этом не исключается возможность анонимного обращения от неравнодушных граждан, ставших очевидцами любого способа хищения энергоресурса. Информацию можно сообщить в АО "РЭС" любым удобным способом:

* позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

* заполнив форму в разделе "Сообщить о хищении" на сайте www.eseti.ru;

* отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 через WhatsApp и Viber.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"