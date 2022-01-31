В Царском Селе нашли послание от влюбленного реставратора из 80-х

В Царском Селе при реставрации фигуры Дракона с одноименного моста внутри скульптуры обнаружена любовная записка, датированная 1989 годом, сообщают в музее-заповеднике.

"Труд мой по реставрации сего дракона посвящаю Фурмаковой Ольге Евгеньевне. 1988-89. д.ч. ВГОАН СССР А.В. Кошин", - говорится в послании.

Сотрудники музея выяснили, что фигуру увозили на реставрацию в конце восьмидесятых, восстанавливать после повреждений, полученных еще в годы Великой Отечественной войны. И тогда некий А.В. Кошин занимался приведением ее в порядок.

Специалисты установили, что Александр Васильевич Кошин был действительным членом Всесоюзного географического общества, по этой зацепке они установили адрес мастера. Выяснилось, что он жил в Пушкине на улице Коминтерна (ныне Оранжерейной).

Увы, сам Александр Васильевич уже ушел из жизни. А родственники рассказали сотрудникам музея, что он действительно был влюблен в некую Ольгу. Но они так и не поженились.

Записка останется у реставраторов, а сама фигура Дракона вернется на мост в конце 2022 года.

Справка "РГ"

Драконов мост в Царском Селе был построен в 1785 году, по проекту архитектора Чарльза Камерона. Фигуры драконов изначально были сделаны из известняка, но в 1860 году их заменили чугунными копиями.