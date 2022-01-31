В Царском Селе нашли послание от влюбленного реставратора из 80-х

Новости

Военные учения в Казахстане, Киргизии и Таджикистане пройдут под эгидой ОДКБ в 2022 году 20:01
Захарова: Слушая Вашингтон, Киев должен помнить о судьбе Ирака, Сирии и Ливии 19:52
ДНР: Киев готовит информационную провокацию против Донбасса 19:49
Джонсон извинился за вечеринки в резиденции премьер-министра во время карантина 19:20
Первенец белорусской АЭС заместил около 1,8 млрд куб. м природного газа 19:09
Володин: Идея о снижении нештрафуемого порога скорости не имеет под собой оснований 18:31
Премьер-министр Канады заболел COVID-19 18:19
Герхард Шредер и его супруга заразились коронавирусом 18:14
Проценко подтвердил склонность к депрессии у переболевших ковидом 18:11
В Совфеде предложили упростить аренду банкоматов и торговых аппаратов 18:10
Актер Павел Прилучный потребовал от жителя Калининграда 4,5 млн рублей за избиение 18:07
Чешский эксперт Богбот призвал США и НАТО забыть об Украине ради сохранения мира 18:05
Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком "Реала" 17:57
Путин поздравил председателя правления "Газпрома" Миллера с 60-летием 17:48
Лэмпард возглавил "Эвертон" 17:43
Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве "Мисс Кузбасс" 17:40
Посол: Россия поделилась с Австрией своим видением европейской безопасности 17:37
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и его жена заразились коронавирусом 17:35
Алиментщики не получат права на защищенный остаток зарплаты 17:31
Актриса Елена Проклова выписалась из больницы после инсульта 17:07
Dolce&Gabbana откажется от использования натурального меха 17:05
Артиллеристам ЗВО передали 12 самоходных гаубиц "Мста-СМ2" 17:03
В Тульской области школьники уйдут на внеплановые каникулы 17:00
Маркетплейсам в России будет грозить частичная блокировка за нарушения с БАДами 16:49
В "Единой России" выступили против снижения нештрафуемого порога скорости 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
31.01.2022 19:37
Рубрика: Общество

В Царском Селе нашли послание от влюбленного реставратора из 80-х

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба государственного музея-заповедника "Царское Село" Фото: Пресс-служба государственного музея-заповедника "Царское Село"
Фото: Пресс-служба государственного музея-заповедника "Царское Село"

В Царском Селе при реставрации фигуры Дракона с одноименного моста внутри скульптуры обнаружена любовная записка, датированная 1989 годом, сообщают в музее-заповеднике.

Фото: Светлана Песоцкая/РГ
В Калининграде появился говорящий портрет Канта

"Труд мой по реставрации сего дракона посвящаю Фурмаковой Ольге Евгеньевне. 1988-89. д.ч. ВГОАН СССР А.В. Кошин", - говорится в послании.

Сотрудники музея выяснили, что фигуру увозили на реставрацию в конце восьмидесятых, восстанавливать после повреждений, полученных еще в годы Великой Отечественной войны. И тогда некий А.В. Кошин занимался приведением ее в порядок.

Специалисты установили, что Александр Васильевич Кошин был действительным членом Всесоюзного географического общества, по этой зацепке они установили адрес мастера. Выяснилось, что он жил в Пушкине на улице Коминтерна (ныне Оранжерейной).

Увы, сам Александр Васильевич уже ушел из жизни. А родственники рассказали сотрудникам музея, что он действительно был влюблен в некую Ольгу. Но они так и не поженились.

Записка останется у реставраторов, а сама фигура Дракона вернется на мост в конце 2022 года.

Справка "РГ"

Драконов мост в Царском Селе был построен в 1785 году, по проекту архитектора Чарльза Камерона. Фигуры драконов изначально были сделаны из известняка, но в 1860 году их заменили чугунными копиями.

В регионах Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Кремль: Путин в Китае проведет переговоры только с Си Цзиньпином
Песков: Путин даст ответ НАТО по гарантиям безопасности, когда сочтет нужным
В Петербурге учеников с 7 по 11 классы перевели на дистанционное обучение
СК РФ возбудил дело по факту гибели военнослужащего в Подмосковье
Песков призвал США отказаться от истерики в информационной кампании вокруг Украины
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым