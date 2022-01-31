Житель Мурманска стал самым сильным человеком в России

Мурманский спортсмен Леон Мирошник установил новый рекорд России на мировых соревнованиях по силовой атлетике - стронгмен - в бразильском городе Сан-Паулу.

Как сообщил силач в соцсети, он поднял штангу весом 356 килограммов в весовой категории до 105 килограммов. К поздравлениям в его адрес присоединился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Леон Мирошник добился этого результата, несмотря на серьезную травму. В 2021 году на первом чемпионате мира по силовому экстриму за Полярным кругом, который состоялся в Териберке, он получил разрыв связки надколенника.

А в 2020 году в Мурманске Леон Мирошник вместе со спортсменами Федерации силового экстрима России Евгением Марковым из Омска и Евгением Казаковым из Калининграда установил мировой рекорд, "отбуксировав" на 3,25 метра парусник "Седов" весом 7320 тонн.