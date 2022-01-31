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31.01.2022 12:52

"Транснефть-Сибирь" в 2021 году провела почти 80 тысяч экологических исследований

АО "Транснефть - Сибирь" подвело итоги реализации комплекса мероприятий в области экологической безопасности и рационального природопользования в 2021 году.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"

Специалисты выполнили 79,8 тысячи исследований проб воздуха, почвы и воды, из них силами эколого-аналитических лабораторий АО "Транснефть - Сибирь" исследовано почти 70 тысяч. По результатам превышения установленных нормативов не фиксировалось.

В 2021 году новым оборудованием и мебелью были оснащены лаборатории Тюменского, Нефтеюганского, Ноябрьского, Сургутского управлений магистральных нефтепроводов. Кроме того, АО "Транснефть - Сибирь" продолжило оснащение производственных объектов специальной техникой и материалами, предназначенными для ликвидации аварийных разливов нефти. В том числе приобретено 11 750 п.м. боновых заграждений, 19 нефтесборщиков. Также закуплены две установки для утилизации (сжигания) отходов производительностью 60 кг/час. Все оборудование отечественного производства.

Для повышения экологической безопасности на линейной производственно-диспетчерской станции "Конда" Урайского УМН выполнен капитальный ремонт очистных сооружений производственно-дождевых сточных вод.

В целом на финансирование мероприятий по охране окружающей среды АО "Транснефть - Сибирь" за 2021 год направило 119 млн рублей.

В рамках работы по восполнению водных биоресурсов в минувшем году в реку Собь (ЯНАО) выпущено 792,6 тыс. мальков муксуна, еще 26 тыс. малька муксуна выпущено в р. Тось (Томская область). Экологическое компенсационное мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошло в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО "Транснефть". На его реализацию предприятие выделило 15,6 млн рублей.

Обучение в области природопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности в прошлом году прошли 305 работников.

Успешная реализация программ системы экологического менеджмента (СЭМ) АО "Транснефть - Сибирь" ежегодно подтверждается внешним аудитом.

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"

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