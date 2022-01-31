В школьных столовых в Екатеринбурге нашли просрочку

В школах Верх-Исетского района Екатеринбурга нашли нарушения в столовых, в которых питаются дети.

Прокуратура проверила школы № 48 и № 171. В обеих организатором питания является одно и то же ООО, которое допускало использование продуктов с истекшим сроком годности.

Прокуратура района возбудила административное дело по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санэпидтребований) в отношении завпроизводством. Роспотребнадзор оштрафовал сотрудников на три тысячи рублей.

Выявленные нарушения устранены: в школах организован отбор суточных проб еды, усилен контроль за использованием продуктов.