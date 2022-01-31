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31.01.2022,  
13:53
Текст:  Татьяна Воробьева

Войска ЦВО получат 10 тысяч современных автоматов АК-12

Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Почти десять тысяч современных автоматов АК-12 пополнят арсеналы Центрального военного округа до конца года.

Фото: Yevgeny Kel/Wikimedia.org
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Новое оружие заменит более ранние модификации в войсках, дислоцированных в регионах Урала, Сибири и Поволжья, передает пресс-служба ЦВО.

АК-12 - это 5,45-мм автомат абсолютно нового уровня. По сравнению с предыдущими версиями (АК-74М и АКМ) он имеет повышенную эргономику, несколько планок для установки дополнительного оборудования (прицел, фонарь, лазерный целеуказатель и так далее). Магазин автомата оснащен прозрачной вставкой, что позволяет визуально контролировать боезапас.

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