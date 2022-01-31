Войска ЦВО получат 10 тысяч современных автоматов АК-12

Почти десять тысяч современных автоматов АК-12 пополнят арсеналы Центрального военного округа до конца года.

Новое оружие заменит более ранние модификации в войсках, дислоцированных в регионах Урала, Сибири и Поволжья, передает пресс-служба ЦВО.

АК-12 - это 5,45-мм автомат абсолютно нового уровня. По сравнению с предыдущими версиями (АК-74М и АКМ) он имеет повышенную эргономику, несколько планок для установки дополнительного оборудования (прицел, фонарь, лазерный целеуказатель и так далее). Магазин автомата оснащен прозрачной вставкой, что позволяет визуально контролировать боезапас.