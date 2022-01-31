Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.11.2021 № П/0545 "Об установлении порядков осуществления публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 448-Ф3 "О публично-правовой компании "Роскадастр", выездного приема заявлений о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прилагаемых к ним документов, курьерской доставки документов, подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в форме документов на бумажном носителе, а также уведомлений об отказе в государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, уведомлений о прекращении государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним подлинников представленных заявителем документов в форме документов на бумажном носителе, а также размеров платы за их осуществление"