Зарегистрирован 27.01.2022 № 67032
Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 28.01.2022 г.
Вступает в силу с момента признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 31.05.2016 № 337 "Об утверждении Порядка осуществления органом регистрации прав курьерской доставки заявителям подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав документов в форме документов на бумажном носителе, а также уведомления об отказе в государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав подлинников представленных заявителем документов в форме документов на бумажном носителе и размеров платы за ее осуществление" (зарегистрирован Минюстом России 21.07.2016, регистрационный № 42939).