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31 января 2022 г.

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.11.2021 № П/0545 "Об установлении порядков осуществления публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 448-Ф3 "О публично-правовой компании "Роскадастр", выездного приема заявлений о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прилагаемых к ним документов, курьерской доставки документов, подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в форме документов на бумажном носителе, а также уведомлений об отказе в государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, уведомлений о прекращении государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним подлинников представленных заявителем документов в форме документов на бумажном носителе, а также размеров платы за их осуществление"

Дата подписания 26 ноября 2021 г.
Опубликован 31 января 2022 г.

Зарегистрирован 27.01.2022 № 67032

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 28.01.2022 г.

Вступает в силу с момента признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 31.05.2016 № 337 "Об утверждении Порядка осуществления органом регистрации прав курьерской доставки заявителям подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав документов в форме документов на бумажном носителе, а также уведомления об отказе в государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав подлинников представленных заявителем документов в форме документов на бумажном носителе и размеров платы за ее осуществление" (зарегистрирован Минюстом России 21.07.2016, регистрационный № 42939).

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.11.2021 № П/0545
(pdf, PDF, 3.0 Мб)