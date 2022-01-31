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31 января 2022 г.

Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 28 января 2022 года № 27 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021 года № 364 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021 года № 364 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания" следующие изменения: пункты 5.3 - 5.5 изложить в следующей редакции:

"5.3. Установить, что в период с 31 января по 5 февраля 2022 года:

для обучающихся 1-11 классов образовательных организаций и для обучающихся образовательных организаций среднего профессионального образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания и органы местного самоуправления, обеспечивается реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации;

для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания и федеральные органы государственной власти, рекомендуется обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией учебного заведения.

5.4. Установить, что в период с 31 января по 5 февраля 2022 года в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, обеспечивается функционирование дежурных групп для детей работников органов и организаций, чья деятельность не приостановлена в соответствии с настоящим Указом.

5.5. Установить, что в период с 31 января по 5 февраля 2022 года в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (детские сады), обеспечивается очное обучение с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм с проведением ежедневного "утреннего фильтра" с обязательной термометрией и с проведением ежедневной дезинфекции служебных помещений наименее токсичными средствами, в том числе использованием приборов обеззараживания воздуха.";

пункты 5.7, 5.8 изложить в следующей редакции:

"5.7. Руководителям образовательных организаций в период с 31 января по 5 февраля 2022 года перевести на дистанционный режим работы работников из числа лиц, незадействованных в организации дежурных групп.

5.8. Приостановить с 31 января по 5 февраля 2022 года деятельность организаций, реализующих программу дополнительного образования и образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.";

дополнить пунктом 19.3 следующего содержания:

"19.3. Министерству труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания приостановить до улучшения эпидемиологической ситуации деятельность подведомственных учреждений по предоставлению услуг в полустационарной форме социального обслуживания.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Северная Осетия-Алания С.Меняйло



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