Самоходный противотанковый комплекс "Корнет-Т" замечен в Беларуси

Редкий российский противотанковый комплекс "Корнет-Т" на шасси БМП-3 замечен на железнодорожной станции в Беларуси. Машина находилась в эшелоне, прибывшем для участия в совместных маневрах армий двух стран.

"Корнет-Т" был впервые продемонстрирован публично на "Танковом биатлоне" в 2014 году. Вместо башни на гусеничном шасси БМП-3 оборудован отсек с выдвижной пусковой установкой на две готовых к стрельбе ПТУР. Боекомплект машина составляет 16 ракет, система перезаряжания автоматическая.

В левой передней части машины размещена прицельная станция, защищенная броневым кожухом. Она способна находить цели и наводить на них ракеты на дистанции до четырех километров, пишет Army Recognition. На случай, если машина выйдет из строя, в комплект входит штатив для использования "Корнетов" в переносном варианте.

Установка способна использовать все ПТУР семейства "Корнет", включая тандемно-кумулятивные 9М133 и 9М133-1 с тепловой головкой наведения, способные пробивать до 1,2 метра брони, а также 9М133Ф и 9М133ФМ с фугасной и термобарической боеголовками.

Благодаря базе БМП-3 новая версия "Корнета" может двигаться в боевых порядках мотострелков, прикрывая их от атаки тяжелой бронетехники, уничтожая вражескую пехоту в поле и укреплениях.