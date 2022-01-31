Сталин - Кабакову*: "Нельзя все взваливать на морозы!"

31 января 1932 года была пущена первая доменная печь Магнитогорского металлургического комбината, ставшего символом эпохи индустриализации. "Сталинская Магнитка" была возведена в невероятные сроки: в марте 1929 года на пустое плато прибыли первые строители, а пуск первой домны был намечен уже на 1 октября 1930-го. За три года у подножья горы Магнитной выросло не только крупнейшее в мире металлургическое предприятие, но и "первенец сталинских пятилеток" Магнитогорск - 200-тысячный город, пока неустроенный и преимущественно барачный.

К возведению промышленного гиганта были привлечены американская строительная компания "Мак-ки", 158 заводов по всей стране, сотни иностранных инженеров, советские работники, мобилизованные с других объектов Союза и прибывавшие добровольно, спецпереселенцы и заключенные. Добровольцы надолго на Магнитострое не задерживались: из-за страстного желания советского руководства сэкономить время и ресурсы условия труда и быта на величайшей в истории стройке были чудовищными. Неудивительно, что Магнитогорск стал одним из первых городов, где была введена паспортная система (март-май 1933 г.) - иного способа борьбы с текучкой кадров мобилизационная экономика не признавала. Аварии и срывы сроков списывались на вредительство со стороны классового врага. В итоге после триумфального пуска домны N1 предприятие лихорадило еще несколько лет.

Недавно рассекреченные документы Политбюро ЦК ВКП(б) проливают свет на то, с каким трудом заводили "стальное сердце Родины".

Публикуются впервые.

№1. Из письма А.М. Назаретяна* С. Орджоникидзе

15/Х-30 г.

Свердловск

Член Президиума Центральной контрольной комиссии ВКП(б) А.М. Назаретян (1889-1937).

Дорогой Серго!

Побывал я в Магнитогорске. Огромное впечатление производит строительство плотины (километр-длина). Работы производятся круглые сутки (был там в 1 час ночи), программу выполняют с превышением. Раньше отставали. После усилий райкома и райКК-РКИ, создавших 54 ударных бригады, дело повернулось и сейчас по плотине дела идут очень хорошо. Домна выправилась только в последние дни. До этого имело место в строительстве домен большое отставание.

Все остальное невыразимо плохо.

Нач. строительства Шмидт благодушествует. Совершенно пустой человек. Хоз. строит. аппарат его не слушает, делает что хочет, ни один его приказ не выполняется его собственным аппаратом. Прекрасно оборудованный кирпичный завод (6 агрегатов), производящий поразительно хорошего качества кирпич, обжигаемый в Гофманских печах, работает фактически из рук вон плохо. Работает только 2 агрегата, производственная программа выполняется менее чем 20%, никакого внимания, несмотря на ряд указаний со всех сторон этому делу.

Числится свыше 20 тысяч рабочих на строительстве, а фактически работают не более 10-12 тыс., остальных нашли в бараках и столовых. В столовых полная бесконтрольность. Рабочие переходят из столовой в столовую и обедают в день по 5 и более раз. [...] Словом, по-моему, необходимо как можно скорее дать туда настоящего хозяина. Это не строитель, да еще гиганта. [...]

Личный состав Магнитогорска в высшей степени подозрительный. Собрался всякий сброд, масса народу с темным уголовным прошлым. Необходимо почистить. Будем просить у вас санкции на чистку. [...]

Необходимо сказать, что судьба Магнитогорского строительства аналогична судьбе всей промышленности Урала. Отсутствие до сих пор хозяйственно-производственного центра на Урале создает полную анархию в производстве. Несмотря на героические усилия частных рабочих ударников, сотен бригад, партийных организаций прорыв ликвидировать не удается [...] По-моему, все это происходит оттого, что снабжают одни, надзирают другие, хозяйствуют третьи, сам черт не разберет, кто за что отвечает [...]

Твой Амаяк

РГАНИ. Ф.3. Д.863. Л. 52 - 53 об.

*Назаретян Амаяк Макарович (1889-1937) - в 1930-1931 годах член Президиума Центральной контрольной комиссии ВКП(б).

Погрузка грунта экскаватором во время строительства Магнитогорского металлургического комбината. 1 июня 1929 г. Фото: ТАСС

№ 2. Из записки ЦК ВКП(б) "О Магнитострое"

т.т. Сталину, Кагановичу,

Постышеву, Орджоникидзе.

Значительное улучшение качества хозруководства, перелом, который все резче обозначается в работе строительства, состояние парторганизации и настроение основной массы рабочих на строительстве обеспечивают необходимые темпы работы на площадке в ближайшем будущем, хотя и при чрезвычайном напряжении и при неизбежном свертывании ряда работ второй очереди.

При все еще больших недочетах в ходе строительства, угроза своевременному пуску завода таится все же не в положении вещей на самой площадке, во всяком случае не столько в нем. Угроза эта идет, во-первых, со стороны наших импортных организаций; во-вторых, со стороны транспорта; в-третьих, со стороны наших заводов, изготовляющих оборудование для Магнитостроя.

Огнеупорный кирпич, подъемные лебедки, разливочные машины, разливочные краны и другие виды оборудования, заказанные за границей, обусловлены такими сроками изготовления и доставки, которые исключают возможность пуска Магнитогорского завода в срок. Так, например, Металло-импорт ведет переговоры (по данным Управления строительством) о поставке разливочных кранов 4 месяца. Если к этому прибавить месяц на доставку и минимум 2 недели на установку, то получится в лучшем случае запоздание с пуском завода в полтора месяца.

Темпы работы по изготовлению оборудования для Магнитостроя внутри страны также не соответствуют сроку пуска завода. К тому же оборудование это часто прибывает в незаконченном виде (на это жаловались американские специалисты) или без отдельных деталей, на которые строительство, лишенное необходимых приспособлений, вынуждено отвлекать непропорционально много сил и терять во времени [...]

Хозяйственное и политическое значение своевременного пуска Магнитогорского завода требует проведения следующих мероприятий для реализации исчерпывающих решений ЦК по этому вопросу:

1. Не останавливаясь перед необходимостью переплат, перезаключить договоры на импортные материалы и оборудование в сторону ускорения сроков поставки [...] и продвигать их как за границей, так и в СССР пассажирской скоростью.

2. Привлечь к партийной ответственности 2-3 виновников небрежного отношения к выполнению заказов Магнитостроя внутри страны с соответствующими комментариями в печати.

3. Возложить на ГПУ ответственность за своевременное продвижение по железным дорогам грузов для Магнитостроя.

Магнитогорск

25/V-1931 г.

Ответ. инструктор ЦК ВКП(б) М. Икс*

РГАНИ. Ф. 3. Д. 863. Л. 164-165.

*Икс Михаил Самойлович (1887-1937) - ответственный инструктор ЦК ВКП (б) в сентябре 1930 - июле 1931-го.

№ 3. Из записки ВЦСПС

Газета "Магнитогорский рабочий" от 12 июля 1933 г. со статьей "Не ждите морозов".

"О состоянии жилищно-бытового, коммунального и культурного строительства в Магнитогорске"

В ЦК ВКП(б) и СНК СССР

т.т. Сталину, Молотову, Кагановичу.

[...] ВЦСПС считает необходимым поставить в известность ЦК ВКП (б) и Совнарком о продолжающемся крайне плохом состоянии жилищно-бытового и культурного строительства в Магнитогорске на настоящий момент, являющемся непосредственной угрозой ходу строительства и пуска самого производства [...]

Всячески форсируя окончание промышленного строительства, хозорганы почти совершенно игнорируют интересы рабочих, создание нормальных условий для рабочих и ИТР, которые должны будут работать на этом предприятии (не говоря о строителях) [...] К пуску Магнитки не будут готовы ни жилье, ни больницы, ни школы, ни клуб, ни театр и т.д.

К 1/X [...] необходимо было построить 25 каменных 4-этажных домов и 150 щитовых. Всякие сроки давно прошли, а в настоящий момент [...] пущено в эксплуатацию лишь 5 каменных домов и заселено столько же недостроенных [...] Положение будет ясно из сопоставления следующих цифр: жилищный фонд за 7-8 мес. возрос всего лишь на 50%, а количество рабочих за этот же период возросло на 140%. Больничное строительство осуществляется также крайне неудовлетворительно. На 1/Х из 22 объектов строилось лишь 13 с готовностью 70-75%[...]

Если к Октябрьской годовщине из палаток были переселены в бараки все рабочие, то сейчас в палатках (правда, утепленных) живет около 4 тыс. рабочих, привлеченных из колхозов, а между тем кулаки, работающие на стройке, живут в бараках.

Норма жилплощади в настоящее время составляет лишь 1,7 кв. м. В бараках живут вместе с семейными и холостые рабочие в тесноте и крайне антисанитарных условиях: грязь, воздуха и света не хватает, отсутствие форточки, огромное количество клопов, вшей, блох, постельные принадлежности не меняются месяцами. [...]

Все это приводит к тому, что кадровикам, прибывающим на производство, обусловленное по договору предоставление жилплощади не производится. Рабочие кадровики ютятся где попало, уезжают обратно, не приступая к работе. Уезжают также и строительные рабочие. Лишь за октябрь со стройки уехало, не произведя расчетов, около 12 тыс. рабочих. [...]

9 бань, имеющихся на строительстве при работе в 16 час. могут пропустить лишь 5.700 чел. в день, но вследствие перебоев с горячей водой пропускает вдвое меньше. К 1.01.32 г. должна была быть построена большая баня-прачечная, однако к строительству ее не приступили. При условии круглосуточной работы прачечных, они в состоянии обслужить лишь 20% потребности. [...]

Сеть школ остается почти на прежнем уровне (лишь 11 школ). Водопровод и канализация не только не строятся, но, несмотря на неоднократные указания, до сих пор Спецстройпроектом не разработаны проекты водопровода и канализации по Магнитогорску. [...]

На весь Магнитогорск при 70 км радиуса города имеется всего лишь 6 автобусов. Крайне скверно осуществляется постройка тротуаров, замощение улиц, в силу чего в городе непролазная грязь.

Крайнюю тревогу вызывает рост заболеваний и смертности[...] За 3 месяца умерло детей до 3-летнего возраста 594 чел., от 3-х до 6 лет - 174 чел. Имеющаяся больница рассчитана на 435 штатных коек, а фактически развернуто более 1000 коек. Все коридоры заняты больничными койками. На 190 тыс. населения, расположенных в радиусе 70 км, имеется лишь 3 кареты скорой помощи, а между тем растет количество несчастных случаев.

Крайне плохо обстоит дело с постановкой общественного питания. [...] Столовые перегружены, нет ложек. В силу крайне плохого оборудования не разнообразится меню. Рабочие простаивают по 40-50 минут для того, чтобы пообедать. План развертывания сети и строительства магазинов и складов не выполняется. [...]

Секретарь ВЦСПС Г. Вейнберг*

26/XI-31 г.

РГАНИ. Ф. 3. Д. 864. Л. 65 - 71.

*Вейнберг Гавриил Давыдович (1891-1946) - секретарь Всесоюзного центрального совета профсоюзов в 1929-1937 гг.

Строители Магнитогорска в своей палатке. Фото: РИА Новости

№ 4. Шифртелеграмма И.В. Сталина И.В. Кабакову*

Сов. Секретно Копия

Шифром

Свердловск, обком тов. Кабакову

Что происходит на домнах Магнитостроя? Почему не стало выплавки чугуна? Нельзя все взваливать на морозы, так как уральцы должны бы знать, что наличие домен в Магнитогорске не может служить основанием для отмены известной на Урале зимы с известными там морозами в 40 и больше градусов. Почему ответственные работники Магнитостроя сидят в Свердловске на пленуме обкома? Что они там делают? Нельзя ли их отпустить немедля в Магнитогорск на работу? Вы и бюро обкома будете отвечать перед ЦК за неувязки в Магнитогорске. Имейте это в виду.

И. Сталин.

27.1.1933 г.

РГАНИ. Ф. 3. Д. 865. Л. 48.

*Кабаков Иван Дмитриевич (1891-1937) - первый секретарь Уральского обкома ВКП(б) в 1929-1934 гг.

Знак "Строителю гиганта. Магнитострой". 1931 г.

№ 5. Из телефонограммы Н.Г. Мышкова* наркому тяжелой промышленности СССР С. Орджоникидзе

[1.02.1933 г.]

Начальник строительства и директор Магнитогорского металлургического комбината Н.Г. Мышков (1894-1937).

Мышков по телефону передает следующее о состоянии доменного цеха:

1. Домны в запущенном состоянии. Первая домна работает без выдачи чугуна, потребуется несколько дней для восстановления ее нормальной работы. Вторая настолько остыла, что ее возможно пустить при помощи первой. Затрудняется назвать точный срок пуска второй. Пути и сам цех завалены разлитым чугуном и козлами. Для очистки всей площадки переброшено в доменный цех значительное количество рабочих. Плохо с паровозным парком. При помощи Кабакова получили 25 высококвалифицированных слесарей для ремонта паровозов, но они еще не прибыли.

2. В отношении третьей домны клапана Клинга и задвижки уже получены, но оказалось, что нет еще разливочной машины. Просит нажать на Дебальцевский и Таганрогский заводы, чтобы ускорили изготовление разливочной.

3. На площадке собралось значительное количество уголовного элемента. Происходят массовые грабежи. Милиция не в силах справиться с этими элементами. Просит в срочном порядке выселить с площадки 20-30 тысяч человек, не имеющих отношения к строительству. [...]

РГАНИ. Ф. 3. Д. 865. Л. 51.

*Мышков Николай Гордеевич (1894-1937) - начальник строительства и директор Магнитогорского металлургического комбината в январе - августе 1933 года.

Молодой строитель шестой комсомольской домны Магнитогорского металлургического комбината. Фото: РИА Новости

№ 6. Из письма Н.М. Счастливцева* начальнику Экономического управления ОГПУ Л.Г. Миронову

Многоуважаемый Лев Григорьевич!

Самый искренний и горячий привет с Магнитки!

Вот уже полмесяца, в связи с последними авариями в доменном цехе, сижу в Магнитной. Более или менее основательно ознакомился с Магнитогорскими делами [...] Я не буду останавливаться на характеристике состояния работы всех действующих цехов, остановлюсь на наиболее важном в настоящее время - доменном.

Прежде чем приступить к этой характеристике, я попытаюсь дать Вам представление об общем внешнем виде площадки Магнитостроя.

Трудно поверить, что это - новая стройка. Площадка строительства и эксплуатирующиеся объекты захламлены до изумления. [...] Могучие красавицы домны загажены словно они работают "с времен Очакова и покоренья Крыма". Литейный двор (территория домен) в течение года заливался шлаком, водой, засыпался песком и т.д. Окаменевший слов из шлака и проч. чуть ли не в рост человека покрывает литейный двор. [...] Один из горновых состояние промобъектов и, так сказать, здешний "стиль" работы охарактеризовал так: "Работаем як люди, а пакостим, як волы". Сказано донельзя метко. Территория доменного цеха завалена не только шлаком, скрапом, частями оборудования, трубами и т.д., но и кое-чем похуже. За неимением уборных, на территории доменного цеха, трубы и др. более или менее подходящие части оборудования используются под индивидуальные и общественные уборные. Так обстоит дело и в других цехах...

Перехожу к вопросу об эксплуатации домен. За все время работы домен (кругло - год) они только одну-единственную декаду, так называемую "декаду штурма" (третья декада октября 1932 года) показали проектную мощность (2000 тонн в сутки). Остальное время они были далеки от проектной мощности. Состояние доменных печей за все время их существования можно характеризовать как беспрерывно аварийное [...] Так обстоит дело с доменным цехом. Почти не лучше в других (гора, мартен, прокат). И прямо катастрофическое или почти катастрофическое положение с водой. Воздуходувка и кауперные площадки стоят буквально на воде. Сильный приток грунтовых вод (а на носу весна) может вывести из строя воздуходувку - и тогда стала Магнитка. С другой стороны, под ежеминутной угрозой размыва находится плотина на реке Урал, задерживающая воду для промышленных целей. Размыв плотины - это значит также полная остановка производства.

Есть целая пачка причин, вследствие которых Магнитка приведена в столь плачевное состояние. Основная из них - в инженерно-техническом персонале, в техническом руководстве. Почти на всех руководящих должностях во всех цехах сидят вредители - оперированные и не оперированные. В этом еще ничего страшного нет, беда заключается в том, что на Магнитку присланы и приехали не одиночки-вредители, а группы членов нескольких организаций, которые так группами и осели в отдельных цехах. В основном это три группы вредителей - уральцы, москвичи и южане. Первые захватили техническое руководство, на руках вторых - энергетика, у последних - домны, мартен, прокат. Совершенно ясно, что такое распределение - распределение по цехам группами, облегчает возможность для организации и организованной вредительской деятельности. [...]

Н. Счастливцев

г. Магнитогорск.

7/III 33 г.

РГАНИ. Ф. 3. Д. 865. Л. 129-133, 142.

* Первый секретарь Уральского обкома ВКП(б).

*Счастливцев Николай Матвеевич (1901-?) - заместитель начальника экономического отдела полпредства ОГПУ по Уралу в 1933-1936 гг.