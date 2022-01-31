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31.01.2022 15:49
Рубрика: Легковые авто

Toyota второй раз оформила в России патент на Corolla Cross

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Компания Toyota получила в России второй патент на компактный кроссовер Corolla Cross. Если в первом, датируемом маем 2021 года, защищен экстерьер глобальной версии модели, то второй документ от января 2022 года распространяется на модификацию для внутреннего японского рынка.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Здесь нужно заметить, что Corolla Cross для японцев отличается оригинальными передним и задним бамперами, а также собственными фарами и фонарями.

Пока нет информации о планах Toyota по выводу этой модели на российский рынок. Регистрация патентов на два варианта Corolla Cross в РФ выглядит простой юридической формальностью - чтобы гарантированно защитить исключительные интеллектуальные права от возможных нарушений.

Toyota Corolla Cross выпускается с середины 2020 года, вариант для Японии - с осени 2021-го.

Модель построена на модульной платформе TNGA-C, такая же применяется для обычной Corolla и кроссовера C-HR.

Кузов у Corolla Cross полностью оригинальный, более высокий, чем у обычного универсала семейства. Длина, ширина и высота модели составляют 4460, 1825 и 1620 мм соответственно, колесная база - 2640 мм. Для Corolla Cross предлагается широкая гамма силовых установок мощностью от 138 до 196 л.с.

Фото: Роспатент
#Toyota