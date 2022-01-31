Toyota второй раз оформила в России патент на Corolla Cross

Компания Toyota получила в России второй патент на компактный кроссовер Corolla Cross. Если в первом, датируемом маем 2021 года, защищен экстерьер глобальной версии модели, то второй документ от января 2022 года распространяется на модификацию для внутреннего японского рынка.

Здесь нужно заметить, что Corolla Cross для японцев отличается оригинальными передним и задним бамперами, а также собственными фарами и фонарями.

Пока нет информации о планах Toyota по выводу этой модели на российский рынок. Регистрация патентов на два варианта Corolla Cross в РФ выглядит простой юридической формальностью - чтобы гарантированно защитить исключительные интеллектуальные права от возможных нарушений.

Toyota Corolla Cross выпускается с середины 2020 года, вариант для Японии - с осени 2021-го.

Модель построена на модульной платформе TNGA-C, такая же применяется для обычной Corolla и кроссовера C-HR.

Кузов у Corolla Cross полностью оригинальный, более высокий, чем у обычного универсала семейства. Длина, ширина и высота модели составляют 4460, 1825 и 1620 мм соответственно, колесная база - 2640 мм. Для Corolla Cross предлагается широкая гамма силовых установок мощностью от 138 до 196 л.с.