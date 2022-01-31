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31.01.2022,  
10:33
Текст:  Светлана Цыганкова

ВМФ России заинтересовало судно на воздушной подушке "Хаска-10"

Фото: концерн "Калашников" / kalashnikovgroup.ru Фото: концерн "Калашников" / kalashnikovgroup.ru
Фото: концерн "Калашников" / kalashnikovgroup.ru

Военно-морской флот России проявляет интерес к судну на воздушной подушке "Хаска-10". Оно может разместить груз весом до десяти тонн.

Фото: Минобороны РФ
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Об этом заявил Сергей Антонов, генеральный директор судостроительного предприятия "Рыбинская верфь", входящего в группу компаний "Калашников" в ходе программы на телеканала "Звезда", пишет ТАСС. Он добавил, что "Хаска-10" - надежный и всепогодный транспортер для техники, грузов в условиях Крайнего Севера или в других местах, где нет развитой инфраструктуры. На судне можно разместить несколько грузовых машин, в том числе и "Тигр",

Судно на воздушной подушке "Хаска-10" предприятие разрабатывает с 2018 года в рамках программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". Оно может действовать при любых погодных условиях и температуре воздуха минус 50 градусов..

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