ВМФ России заинтересовало судно на воздушной подушке "Хаска-10"

Военно-морской флот России проявляет интерес к судну на воздушной подушке "Хаска-10". Оно может разместить груз весом до десяти тонн.

Об этом заявил Сергей Антонов, генеральный директор судостроительного предприятия "Рыбинская верфь", входящего в группу компаний "Калашников" в ходе программы на телеканала "Звезда", пишет ТАСС. Он добавил, что "Хаска-10" - надежный и всепогодный транспортер для техники, грузов в условиях Крайнего Севера или в других местах, где нет развитой инфраструктуры. На судне можно разместить несколько грузовых машин, в том числе и "Тигр",

Судно на воздушной подушке "Хаска-10" предприятие разрабатывает с 2018 года в рамках программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". Оно может действовать при любых погодных условиях и температуре воздуха минус 50 градусов..