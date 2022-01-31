Женщина в Ташкенте бросила дочь в вольер к медведю из-за депрессии

Министерство по поддержке махалли и семьи Узбекистана сообщило в своем телеграм-канале 31 января, что женщина, которая в минувшую пятницу кинула свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, была в депрессии на фоне отъезда мужа в Россию.

Об инциденте ранее сообщила администрация зоопарка. Согласно этой информации, женщина перекинула девочку через загородку в вольер медведя. Зверь, однако, ребенка не тронул, но девочка получила ушибы и травмы при падении с пятиметровой высоты. По данным министерства, у ребенка открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

Как сказано в телеграм-канале министерства, "гражданка З.Т. проживает с двумя детьми в квартире, принадлежащей ее отцу, в махалле (квартале - "РГ") "Куемарик" Сергелийского района Ташкента. Женщина находилась в депрессии из-за того, что ее супруг уехал в Россию и не живет с ней". Также сообщается, что женщина не имеет работы, она сама и ее двое детей неоднократно получали социальную и юридическую помощь.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", она предусматривает наказание от 15 лет тюремного заключения.