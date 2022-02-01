19FortyFive развеял мифы о российской армии

Большая ошибка придерживаться стереотипов о советских и российских вооруженных силах времен мировых войн, холодной войны или 90-х годов. Армии постоянно меняются, опираясь на исторический опыт и материальную составляющую.

Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Себастьян Роблин. Он попытался развенчать наиболее распространенные мифы о российской армии.

Первый стереотип - российская армия является устаревшей и некомпетентной: это доказали события в Чечне 1994-1995 года. В действительности же вооруженные силы значительно преобразились в ответ на события в Чечне, Южной Осетии и в Сирии. По словам обозревателя, использование высокоточного оружия и беспилотной техники позволило России сократить военные потери.

Второй миф гласит, что Россия всегда опирается на численное превосходство своих войск. Истоки этого стереотипа берут начало в событиях Второй мировой войны, подчеркивает автор.

Сейчас российская армия делает упор на бесконтактные войны, пишет обозреватель, когда ведущую роль играют высокоточные удары, а не механизированный штурм. Это отражено, в том числе, в принципах боевого построения: танки и пехота держатся в отдалении, пока ракеты не сделают большую часть работы.

Третий миф - что российская армия по большей части состоит из плохо обученных призывников. Правда заключается в том, что сейчас большинство военнослужащих - это контрактники, которым платят неплохие деньги, заключает автор.

Четвертый стереотип касается расходов России на оборонный комплекс. Мол, если учесть курсы валют, то военные расходы Кремля ничтожно малы по сравнению с американскими, поэтому ее потенциал явно слабее.

Однако снижение курса рубля не так сказывается на цене военной техники, которая выпускается для российских нужд местными производителями. С поправкой на покупательную способность рубля внутри страны эффективность расходов на оборону в России гораздо выше, чем это представлено в отчетах Пентагона, пишет обозреватель.