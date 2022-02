Часовые компании выпустили модели к году Тигра

По случаю празднования Нового года по восточному календарю часовые компании традиционно выпускают новые модели. Интересно сравнить, как по-разному они подходят к изображению Тигра.

Год Голубого Водяного Тигра сменяет год Белого Металлического Быка. Он вступает в свои права сегодня, 1 февраля 2022 года, и заканчивается 21 января 2023 года.

Символ смелости, ума и жизненной силы, Тигр с древних времен считается в Китае священным животным. Его свирепость вызывает одновременно страх и восхищение. Воплощение стихии Земли, он долгое время ассоциировался с фигурами императора и высокопоставленных государственных сановников. Являясь в высшей степени оптимистичным знаком зодиака, Тигр символизирует удачу, мудрость, ум и творческие способности.

Его изображение на циферблате подчеркнет уникальность, амбициозность, острый ум и благородство владельца часов и его схожесть с "королем джунглей". Такие модели рассчитаны в основном на интерес коллекционеров.

Breguet

Breguet выпустил ограниченную серию из 8 экземпляров - часы из коллекции Classique с гильошированным узором на циферблате и выгравированным изображением Тигра. Гравировка и гильоше принадлежат к излюбленным Breguet техникам оформления. На создание каждого циферблата потребовалась неделя. Результатом кропотливого труда стало объемное изображение хищника, приготовившегося к нападению. Корпус диаметром 40 мм выполнен из розового золота. Часы оснащены ультратонким (2,4 мм) автоматическим калибром с ручной отделкой. Модель дополнена ремешком из кожи аллигатора с застежкой из розового золота.

Vacheron Constantin

Vacheron Constantin продолжил традиционный диалог с коллекционерами высокого часового искусства. Два новых опуса, реализованные в двенадцати моделях каждый, из платины или розового золота, сочетают техническое совершенство "бесстрелочного" калибра 2460 G4 с красотой художественного ремесла.

Vacheron Constantin Métiers d'Art Chinese Zodiac. Фото: Vacheron Constantin

Растительные мотивы на циферблате, основанные на классической китайской иконографии, выгравированы на металле. Узор нанесен на золотую основу, рельефы создают эффект глубины. Эмаль Grand Feu нанесена последовательными слоями, создавая синий или бронзовый оттенок циферблата. Тигр из платины или розового золота выгравирован вручную.

Отображение времени без стрелок происходит при помощи четырех окошек-апертур, показывающих часы, минуты, дни и даты. Два индикатора из четырех - "прыгающие". Ротор украшен мальтийским крестом, логотипом марки. Часы сертифицированы Женевским клеймом.

Jaquet Droz

Jaquet Droz посвятил Тигру целых шесть творений: впервые эта марка встречает китайский Новый год шестью часами, которые можно объединить попарно. Между прочим, именно Jaquet Droz изготавливал часы для императорской династии Цин уже 250 лет назад (а точнее - с 1774 года).

Первая пара часов воссоздает искусство автоматонов - знаковое "ноу-хау" Jaquet Droz. Тигр из золота помещен на циферблат из оникса над обширным водным пространством из опала, в котором резвится карп. В первой модели Тигр дремлет в листве и, кажется, хочет коснуться лапой плавающего карпа. Во второй Тигр настороженно высматривает добычу. Обе натуралистические сцены помещены на фон из австралийского опала.

Jaquet Droz: часы-автоматон с тигром, пытающимся достать карпа. Фото: Jaquet Droz

Другой часовой дуэт Relief Petite Heure Minute диаметром 41 мм представляет два разных корпуса - из красного и белого золота, при этом второй инкрустирован бриллиантами. В этих часах также присутствует фон из австралийского опала, и шерсть Тигра как будто растворяется в его отблесках - оптическая иллюзия, требующая большого художественного мастерства и целого месяца работы. Ротор механизма изготовлен из золота и украшен вставкой из опала и гравировкой в виде ревущего Тигра, дополняющего его миролюбивый образ на циферблате.

Relief Petite Heure Minute. Фото: Jaquet Droz

Последняя пара часов выглядит наиболее контрастно и загадочно. В центре одинаковых корпусов (41 мм, белое или красное золото, циферблат из оникса) мы обнаруживаем два дополняющих друг друга образа Тигра. Фон выполнен в технике горячей эмали: ночь заканчивается, но день еще не наступил - отсюда богатые оттенки синего. На ротор часового механизма из золота и оникса нанесено изображение Тигра, дремлющего в листве.

Модели из золота, оникс, эмаль Grand Feu. Фото: Jaquet Droz

Chopard

Для мануфактуры Chopard тоже стало традицией ежегодно представлять новые часы для коллекционеров на тему восточного зодиака. Их циферблат оформлен с применением японского искусства лакировки уруши, при использовании которой лак смешивается с крупинками золота. В этом году в коллекцию L.U.C поступили часы L.U.C XP Urushi Year of the Tiger (лимитированная серия из 88 экземпляров). Мануфактурный механизм L.U.C 96.17-L установлен в ультратонкий корпус 6,8 мм (толщина автоматического механизма 3,3 мм). Корпус часов L.U.C XP Urushi Year of the Tiger диаметром 39,5 мм выполнен из "этичного" розового золота, закупаемого через систему ответственных поставок, одним из пионеров создания которой является компания Chopard.

Piaget

Piaget выпустил часы с изображением Тигра в рамках коллекции Altiplano ограниченной серией в 38 экземпляров. Они помещены в 38-миллиметровый корпус из белого золота с бриллиантами и оснащены ультратонким механизмом 430Р с ручным заводом.

Piaget Altiplano Tiger. Фото: Piaget

Серия тщательно оформлена знаменитым мастером-эмальером Анитой Порше. Техника перегородчатой эмали, используемая в этих часах, представляет собой декоративное искусство 4000-летней давности. Все начинается с переноса рисунка на поверхность циферблата с помощью золотых лент для создания миниатюрных перегородок. Затем циферблат обжигается в печи несколько раз и после завершения работы покрывается лаком.

Piaget Altiplano Tiger. Фото: Piaget

TAG Heuer

TAG Heuer представил лимитированную серию часов Carrera Year of the Tiger Edition. В 1963 году Джек Хоэр создал модель Carrera, отдавая дань уважения легендарной автогонке Carrera Panamericana. Она впервые прошла в 1950 году и сразу стала символом опасности, поэтому в ней могли участвовать только самые опытные водители.

К новому году по восточному календарю часовая мануфактура создала TAG Heuer Carrera Year of the Tiger Limited Edition (300 экземпляров) в изящной спортивной эстетике. На элегантном циферблате новой модели благородный голубовато-синий оттенок сочетается с темными полосами, характерными для тигрового окраса. Светлые полосы выполнены из горизонтальных матовых металлических линий с PVD-покрытием, а более темные полосы - из окрашенного текстурированного металла.

"Тигровый" циферблат TAG Heuer Carrera Year of the Tiger Limited Edition. Фото: TAG Heuer

Часы посещены в стальной корпус диаметром 41 мм. Индексы, три стрелки, окошко даты и дня недели и логотип покрыты розовым золотом. Синий кожаный ремешок также оттенен строчкой цвета розового золота. Новая модель дополнит коллекцию Carrera Three Hands. Часы упакованы в специальную синюю лакированную коробку с изображением тех же "тигровых" полос, что и на циферблате часов.