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01.02.2022 18:32
Рубрика: Происшествия

Экс-директор страховой компании объявлен в розыск

Текст: Михаил Фалалеев

Следственный департамент МВД России объявил в международный розыск бывшего гендиректора страховой компании "Капитал Перестрахование" (ЗАО "Капитал Ре", входит в группу "Росгосстраха") Даура Джениа. Как сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы, следствие просит суд избрать ему заочное заключение под стражу.

Даур Джениа обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ - использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации. Речь идет о занижении доли при продаже активов одной из компаний.

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