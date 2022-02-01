Экс-директор страховой компании объявлен в розыск

Следственный департамент МВД России объявил в международный розыск бывшего гендиректора страховой компании "Капитал Перестрахование" (ЗАО "Капитал Ре", входит в группу "Росгосстраха") Даура Джениа. Как сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы, следствие просит суд избрать ему заочное заключение под стражу.

Даур Джениа обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ - использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации. Речь идет о занижении доли при продаже активов одной из компаний.