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01.02.2022,  
10:50
Текст:  Алексей Валагин

Forbes: Россия показала важность десантных кораблей

Фото: José María Casanova Colorado/Wikimedia.org Фото: José María Casanova Colorado/Wikimedia.org
Фото: José María Casanova Colorado/Wikimedia.org

Обычный переход шести десантных кораблей ВМФ России из Балтийского моря в Черное напугал Запад и вынудил США изменить свои планы в оснащении флота. Москва продемонстрировала, как вызвать панику при помощи не очень молодых и грозных судов. Еще "Гамбит Путина" показал, насколько важны именно десантные корабли, пишет Forbes.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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В январе ВМФ России отправил в поход вокруг Европы шесть десантных кораблей Балтийского флота. Едва завидев их, Швеция начала переброску своих войск, Финляндия забеспокоилась о демилитаризованных Аландских островах, а страны НАТО выделили непривычно мощные силы для сопровождения российского отряда. Помимо шумихи в Европе, маневры Балтийского флота вызвали реакцию и за океаном - Корпус морской пехоты США получил повод напомнить о необходимости возвращения в строй десантных кораблей LST "старой школы".

Непропорциональный ответ Запада - молчаливое признание того, что даже небольшие и малозначительные в военном смысле десантные корабли при творческом подходе способны создать массу проблем в прибрежных водах развитых стран. А это, в свою очередь, скажется в Вашингтоне, где решают судьбу LAW, легкого десантного корабля на смену LST.

Возврат к классической конструкции LST весьма оправдан. Некогда эти скромные корабли были важной частью ВМС США. Только во время Второй Мировой войны было построено более тысячи этих простых и удобных судов, помимо прямого назначения они использовались как плавучие госпитали, склады и спасательные базы, противоминные, ремонтные корабли и так далее. Как и наделавшие сейчас шуму советские суда проекта 775, LST имеют длину около 105 метров и водоизмещение порядка четырех тысяч тонн.

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