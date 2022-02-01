Григоренко: Показатель эффективности - решение проблемы человека

Стратегическая инициатива "Государство для граждан" устанавливает принципиально новый подход к оказанию государственных услуг и выполнению государственных функций. Проект реализуется сразу по нескольким направлениям, рассказал о них вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина.

Во всех федеральных органах исполнительной власти планируется внедрить единые стандарты и правила взаимодействия государства с гражданами и организациями, они также будут распространяться на региональный уровень.

Предоставление услуг гражданам и организациям организуют на основании данных из их личного профиля и реестра жизненных ситуаций. Услуги необходимо оказывать не по отдельности, а по принципу возникновения жизненных ситуаций, считает зампред правительства.

Самым важным и ключевым элементом проекта Григоренко назвал обратную связь с пользователями услуг. "Необходимо, чтобы обратная связь поступала на всех этапах оказания услуги или выполнения государственной функции - от постановки задачи до ее реализации, - подчеркнул он. - Система обратной связи определяет необходимость внесения тех или иных коррективов, что, безусловно, способствует улучшению сервисов и повышению качества услуги".

- Основная задача этого проекта - изменение подходов оказания государственных услуг и выполнения государственных функций в сторону достижения результата глазами гражданина. И при таком подходе, безусловно, показателем эффективности является не идеально оказанная услуга, а решение проблемы и вопроса человека в соответствии с его конкретной жизненной ситуацией и в максимальной удобной именно этому конкретному человеку форме, - заключил вице-премьер.