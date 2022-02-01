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01.02.2022 22:38
Рубрика: Власть

Небензя: Россия никогда не грозила перекрыть газ Европе

Москва никогда не угрожала Европе прекратить поставки газа, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Фото: AP Photo/Bela Szandelszky
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"Россия - надежный поставщик, никогда не подводила партнеров", - передает РИА Новости слова российского дипломата.

Коснувшись темы "Северного потока - 2", он напомнил, что это сугубо коммерческий проект, на котором нет нужды спекулировать.

"Что касается угроз немецкого правительства закрыть "Северный поток 2", это не мне спекулировать на эту тему, - сказал Небензя. - Это коммерческий проект, который регулируется коммерческими отношениями".

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