Песков подтвердил планы Путина и Макрона встретиться лично

Президенты России и Франции могут встретиться в обозримой перспективе, сообщил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Она может состояться уже в обозримой перспективе​​​. Мы проинформируем вас после того, как окончательно все нюансы будут проработаны", - сказал Песков, уточнив, что имеется в виду очная встреча.

На вопрос, поедет ли Владимир Путин во Францию, или это Эмманюэль Макрон приедет в Россию, Песков ответил: "Мы все сообщим". Напомним, что вчера, 31 января, лидеры провели телефонный разговор.