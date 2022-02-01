Премьер Британии Борис Джонсон прибыл в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев для обсуждения вопросов безопасности и военно-технического сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.

Как ожидается, британский премьер проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Основными темами встреч станут вопросы безопасности, поиск путей деэскалации, а также военно-техническое сотрудничество.

Планировалось, что в рамках визита будет объявлен новый формат сотрудничества между Украиной, Британией и Польшей. Однако, презентацию пришлось отложить, поскольку глава МИД Великобритании Лиз Трасс заразилась коронавирусом и не прибыла в Киев.

В преддверии визита Джонсон выразил "глубокую обеспокоенность отсутствием признаков деэскалации", а также заявил, что Лондон "возглавляет усилия по согласованию западного пакета санкций против Москвы в случае якобы возможного вторжения РФ на украинскую территорию".