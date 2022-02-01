Костромскую фирму заставили выплатить в бюджет полмиллиарда рублей

В Костроме завершено расследование уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере. Обвинение по статье 199 УК РФ предъявлено двум руководителям коммерческой организации, сообщили в СК РФ по региону.

По данным следствия, в 2019-2019 годах фирма, занимающаяся дорожным ремонтом, недоплатила в бюджет более 548 миллионов рублей различных налогов. Расследование вел областной СК при оперативной поддержке ФСБ и МВД в сотрудничестве с ФНС.

- В ходе предварительного расследования обвиняемые возместили ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, - сообщили следователи.