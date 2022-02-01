Под Белгородом на экс-начальника ОГИБДД завели дело

В Белгородской области экс-начальник отдела ГИБДД по Краснояружскому району стал фигурантом уголовного дела. Сотрудники УФСБ России по Белгородской области и собственной безопасности УМВД региона выяснили, что он дал указание подчиненным не составлять протокол и не наказывать выехавшего на встречную полосу водителя.

Как сообщили в УФСБ по региону, теперь этот сотрудник уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям, а материалы в отношении него переданы в СУ СК России по Белгородской области. В управлении СК РФ по региону отметили, что дело заведено по части 1 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

- В случае подтверждения вины бывший сотрудник полиции будет привлечен к установленной законом ответственности, а его непосредственные руководители - к строгой дисциплинарной ответственности, - отметила официальный представитель УФСБ по Белгородской области Оксана Ищенко.