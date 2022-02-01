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01.02.2022 16:15
Рубрика: Происшествия

Под Белгородом после гибели двух рабочих завели дело

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

В Белгородской области завели уголовное дело после гибели двух рабочих муниципального предприятия "Зеленстрой" в городе Старый Оскол.

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Накануне они пилили ветки дерева в одном из микрорайонов, одна из спиленных частей упала, задев люльку с людьми, которые работали без страховки. Люлька перевернулась, люди из нее выпали, а после на них упала часть спиленного дерева. Как сообщили в СУ СКР по региону, уголовное дело завели по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Следователи уже поработали в офисах "Зеленстроя", изъяв там документацию, которая касается охраны труда и техники безопасности. Теперь назначены судебные экспертизы, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего и виновных в трагедии.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород

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