Под Белгородом после гибели двух рабочих завели дело

В Белгородской области завели уголовное дело после гибели двух рабочих муниципального предприятия "Зеленстрой" в городе Старый Оскол.

Накануне они пилили ветки дерева в одном из микрорайонов, одна из спиленных частей упала, задев люльку с людьми, которые работали без страховки. Люлька перевернулась, люди из нее выпали, а после на них упала часть спиленного дерева. Как сообщили в СУ СКР по региону, уголовное дело завели по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Следователи уже поработали в офисах "Зеленстроя", изъяв там документацию, которая касается охраны труда и техники безопасности. Теперь назначены судебные экспертизы, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего и виновных в трагедии.