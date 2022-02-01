Сергунина: Технопарки проведут интерактивные программы для московских школьников

В Москве открылась регистрация на традиционную акцию "День без турникетов" в детских технопарках.

Технопарки откроют площадки с 8 февраля по 29 апреля. В общей сложности в акции участвуют 36 профильных площадок, в том числе 10 детских технопарков: "Наукоград" МФЮА, "Альтаир" РТУ МИРЭА, "Кулибин ПРО", "Инжинириум" МГТУ им. Н.Э. Баумана, "Вертикальный взлет", "На Зорге", "Калибр", детские технопарки на базе НИЦ "Курчатовский институт" и Центра развития инжиниринга Московского политеха, а также технопарк равных возможностей РГСУ.

"В рамках нового этапа программы с февраля по апрель запланировано около 375 познавательных мероприятий. Они пройдут на 36 площадках - в детских технопарках столицы и центрах ранней профнавигации", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Регистрироваться можно уже с 1 февраля на сайтах площадок. Дети посетят технопарки с сопровождающими, все меры антиковидной безопасности будут соблюдены.