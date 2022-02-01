Степной рейд: за что капитану Наумову присвоили генерала в 1943 году

1 февраля 1943 года сводный партизанский отряд под командованием капитана Михаила Наумова вышел в рейд по тылам гитлеровцев. Партизаны с боями прошли 2379 километров.

Начало Великой Отечественной войны 34-летний капитан-пограничник Михаил Наумов встретил на границе в Карпатах. Прикрывал отступление стрелкового корпуса, попал в окружение, а затем в плен к украинским полицаям, но бежал. Пробираясь к линии фронта переплыл реки Днестр и Днепр, и лишь 28 января 1942 года вместе с сержантом Николаем Баранниковым нашел партизан Сумской области.

В "Червонном отряде" к офицеру-пограничнику отнеслись с недоверием и выдали порченную винтовку - без мушки, но уже в первом бою с полицией в селе Марчихина Буда он проявил лучшие качества - ликвидировал командира полицаев и разгромил гарнизон. Вскоре под началом Михаила Ивановича в районе Хинельских лесов Брянской области уже сражалась отдельная партизанская группа из 250 бойцов.

Перед подготовкой к рейду, получившем позже название Степной, все партизаны соединения Наумова прошли усиленную подготовку - наизусть выучили топографические карты района боевых действий, отработали вопросы ночных и дневных маршей, разведки, организации дневок, действий в бою и при переходе охраняемых дорог. Весь личный состав (651 человек) был посажен на подводы и сани по 4-5 человек.

"Серьезное внимание уделялось мной подготовке боевых обозов: выводка и выбраковка лошадей, подготовка сбруи, ковка и другие вопросы. На каждый отряд было пошито по 40 штук зимних маскировочных халатов из сброшенных нам парашютов. Кроме того, была проведена пристрелка оружия", - вспоминал Наумов.

Начало рейда стало неожиданностью для немцев. За первые две недели партизаны превратили жизнь тыловых немецких и венгерских гарнизонов, а также местной полиции в сущий ад. Соединение за сутки проходило по 50-80 километров, разрушая все на своем пути и освобождая военнопленных.

В местечке Ворожба были освобождены сразу две тысячи пленных красноармейцев. В Мезеновке уничтожен штаб 21-го венгерского полка и комендантский взвод, освобождены из тюрьмы 28 смертников, уже вырывших для себя общую могилу. В селе Сенное истреблен немецкий охранный батальон. В районе села Гребенниковка партизаны столкнули два воинских эшелона, шедших через реки Псел и Ворскла, взорвали пять больших железнодорожных мостов.

26 февраля партизаны переправились по льду на правый берег Днепра и сосредоточилась в районе Чигирина. Партизаны Наумова десять дней ждали самолет для 23 раненых и искали местные партизанские отряды. За эти дни немцы сформировали карательный отряд численностью до тысячи человек с танками, бронемашинами и звеном бомбардировщиков, которые преследовали соединение всю дальнейшую дорогу по Кировоградской области.

Главный бой пришлось принять 14 марта у городка Станиславов. К этому времени в отрядах сложилось чрезвычайно тяжелое положение - боеприпасов почти не осталось и немцам удалось окружить партизан. Бои развернулись на улицах городка, и немцы едва не захватили партизанский штаб.

"Положение спас автоматчик комендантского взвода товарищ Ильин, который по моему приказу выломал раму окна злополучной хаты и, войдя в нее, расстрелял из автомата и забросал гранатами скопившихся за хатой немцев и этим дал возможность КП оторваться от хаты и уйти в лес, прикрываясь дымовой завесой горящих построек", - вспоминал Наумов.

Попытка вырваться из Голованевского леса в сторону Винничины успехом тоже не увенчались, пути движения были перекрыты. Лес обстреливала по площади немецкая артиллерия. Позже у партизан родилась версия, что Наумов, сам того не зная, вышел прямо на ставку Гитлера под Винницей. И даже разгромил охрану запасного узла связи, пройдя всего в десяти километрах от самой ставки. После чего немцы решили уничтожить партизан любой ценой .

Тогда партизанское соединение разделилось на несколько отрядов и стало пробиваться с боями на север в Беларусь. В ночь на пятое апреля 1943 года отряды Наумова вышли к реке Припять и через радиостанцию Ковпака связались с Украинским штабом партизанского движения.

В итоге Степного рейда соединение Михаила Наумова прошло в тылу противника 2396 километров по Курской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Киевской, Житомирской областям Украины и Полесья, форсировав 18 крупных рек. Согласно отчету, партизанами проведено 47 боев, уничтожено два самолета, три танка, 97 автомашин, 7 эшелонов и 140 вагонов, 4 узла связи, 5 шоссейных и 5 железнодорожных мостов, 14 километров линий связи. Собственные потери - 114 человек убитыми, 85 пропавшими без вести и 77 ранеными.

9 апреля 1943 года капитан Михаил Наумов, минуя сразу три звания, стал генерал-майором и Героем Советского Союза. В июне-декабре 1943 года партизанское соединение генерала Наумова провело рейд протяженностью 2500 километров по Житомирской и Киевской областям, а зимой 1944 года - Западный рейд, закончившийся на территории Польши.