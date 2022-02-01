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01.02.2022 05:47
Рубрика: Происшествия

В Чите школьник попал в больницу из-за распыления газового баллончика

Текст: Дина Непомнящая

В читинской школе №47 начали доследственную проверку после получения травмы одним из учеников. Он попал в больницу из-за распыления газового баллончика другим школьником.

В Приамурье запретят продавать детям зажигалки и газовые баллончики

Происшествие случилось в понедельник. О нем сообщили местные журналисты. Опубликованные в СМИ данные вызвали интерес следователей.

"Будут опрошены руководство и педагоги школы. Также будет установлен школьник, распыливший газовый баллончик", - сообщили в пресс-службе СУ СК Забайкалья.

Отмечается, что в ходе проверки опросят и других пострадавших в результате инцидента. Кроме того, выясняется, где именно был приобретен баллончик с газом.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

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