В Чите школьник попал в больницу из-за распыления газового баллончика

В читинской школе №47 начали доследственную проверку после получения травмы одним из учеников. Он попал в больницу из-за распыления газового баллончика другим школьником.

Происшествие случилось в понедельник. О нем сообщили местные журналисты. Опубликованные в СМИ данные вызвали интерес следователей.

"Будут опрошены руководство и педагоги школы. Также будет установлен школьник, распыливший газовый баллончик", - сообщили в пресс-службе СУ СК Забайкалья.

Отмечается, что в ходе проверки опросят и других пострадавших в результате инцидента. Кроме того, выясняется, где именно был приобретен баллончик с газом.