Житель Хабаровска ограбил квартиры, переодевшись в женскую одежду

В Хабаровске раскрыли серию краж из квартир в Индустриальном районе города. Подозреваемым оказался 33-летний местный житель.

Как выяснилось, в декабре прошлого года он посуточно снимал жилье, которое позже грабил. Спустя несколько дней вновь возвращался в квартиры и, подобрав ключи, проникал внутрь. Из трех помещений мужчина похитил плазменные телевизоры. Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей. Украденную бытовую технику он продал на рынке за 30 тысяч рублей, а деньги потратил на бытовые нужды.

Как установили полицейские, во время некоторых ограблений подозреваемый конспирировался: переодевался в женскую одежду и надевал парик.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Максимальная санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

"В отношении задержанного избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Все похищенные устройства изъяты и возвращены законным владельцам", - сообщает пресс-служба краевого УМВД.