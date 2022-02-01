Транснефть - Западная Сибирь ввела в эксплуатацию два резервуара в Кемеровской области

Новости

Шойгу: Почти треть олимпийской команды России - это спортсмены ЦСКА 17:17
В Роструде напомнили о дополнительном выходном дне в феврале 17:15
В армии за год провели более 800 тысяч обследований на наркотики 17:10
В Казахстане заморозили зарплаты чиновникам и депутатам 17:09
Шойгу: Войска получили более 600 единиц новой измерительной техники 17:07
Голикова: Сроки обучения в колледжах сократятся 17:04
В ДНР обезвредили взрывное устройство в здании районной администрации 17:01
Президент РКС Сергей Степашин: Желаю Литинституту поддержки государства 17:00
Датские ученые подтвердили более высокую заразность "скрытого омикрона" 16:59
Польша и Украина могут построить совместный газопровод 16:55
"Алиса" начала запись альбома, который выпустит с помощью краудфандинга 16:54
Голикова: В России будут подготовлены четыре платформы для быстрого создания вакцин 16:35
Голикова: Охват граждан медицинской реабилитацией будет удвоен 16:29
Голикова: К программе "Пушкинская карта" присоединились 300 кинотеатров 16:27
Голикова рассказала о новых сервисах личного кабинета "Мое здоровье" 16:16
Голикова: 80% россиян к 2024 году смогут делать тест на инфекцию за сутки 15:57
Экспорт "Газпрома" в Европу снизился в январе на 41 процент 15:56
Бирюков: Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада 15:46
Путин рассказал премьеру Италии о ключевых подходах РФ к вопросам безопасности 15:43
США перебросили в Европу редкий самолет WC-135 Constant Phoenix 15:32
Стала известна зарплата новичка "Зенита" Юри Алберто 15:23
Путин проведет 2 февраля церемонию вручения высших госнаград 15:22
Полиция Гамбурга проводит спецоперацию в школе 15:19
Рост украинского транзита опустил цены на газ в ЕС ниже 900 долларов 15:19
100 тысяч лифтов в России потребуют замены к 2025 году 15:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2022 16:33

Транснефть - Западная Сибирь ввела в эксплуатацию два резервуара в Кемеровской области

На Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) АО "Транснефть - Западная Сибирь" введены в эксплуатацию два резервуара вертикальных стальных с понтоном (РВСП) общим объемом 40 тысяч куб. м. после технического перевооружения.

Работы выполнялись в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия по результатам полной диагностики в 2020 году. После завершения мероприятий срок безопасной эксплуатации РВСП продлен на 8 лет.

В ходе реализации проекта был выполнен большой комплекс работ, в том числе произведена частичная замена металлоконструкций стенки и окрайки днища, патрубков и люков на первом поясе резервуаров. Для замены металлоконструкций использовалась сталь низколегированных сортов. Она отличается хорошей свариваемостью и максимальной устойчивостью к деформациям.

На одном из резервуаров дополнительно выполнена полная замена центральной части днища, установлены кольца жесткости для соблюдения нормативных требований к прочности и устойчивости РВСП, отремонтированы фундамент и шахтная лестница.

На обоих емкостях смонтированы новые блочные понтоны из алюминиевых сплавов, отличающиеся коррозионной стойкостью, незначительным весом и продолжительным сроком службы. Блочный понтон из алюминия также позволяет минимизировать потери нефти в результате испарений.

Специалисты модернизировали системы водоотведения, автоматического пожаротушения, автоматизации и электрохимзащиты резервуаров для обеспечения высокого уровня промышленной и пожарной безопасности при их дальнейшей эксплуатации.

Кроме того, устройства размыва донных отложений "Диоген" в резервуарах были дооснащены системой контроля и сигнализации производства АО "ТОМЗЭЛ". Система позволяет в дистанционном режиме контролировать рабочие параметры устройств "Диоген", запускать оборудование в работу с местного поста управления или дистанционно с центрального пульта оператора.

После завершения работ, согласно требованиям нормативно-технической документации, в течение 72 часов было проведено комплексное опробование резервуаров, которое подтвердило отсутствие отклонений. В настоящее время резервуары введены в эксплуатацию и функционируют в штатном режиме в составе резервуарного парка Анжеро-Судженской ЛПДС.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово СФО Красноярский край Красноярск СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Путин рассказал премьеру Италии о ключевых подходах РФ к вопросам безопасности
Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства
Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4%
Голикова рассказала о новых сервисах личного кабинета "Мое здоровье"
В украинской армии создадут 20 новых бригад