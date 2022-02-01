Транснефть - Западная Сибирь ввела в эксплуатацию два резервуара в Кемеровской области

На Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) АО "Транснефть - Западная Сибирь" введены в эксплуатацию два резервуара вертикальных стальных с понтоном (РВСП) общим объемом 40 тысяч куб. м. после технического перевооружения.

Работы выполнялись в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия по результатам полной диагностики в 2020 году. После завершения мероприятий срок безопасной эксплуатации РВСП продлен на 8 лет.

В ходе реализации проекта был выполнен большой комплекс работ, в том числе произведена частичная замена металлоконструкций стенки и окрайки днища, патрубков и люков на первом поясе резервуаров. Для замены металлоконструкций использовалась сталь низколегированных сортов. Она отличается хорошей свариваемостью и максимальной устойчивостью к деформациям.

На одном из резервуаров дополнительно выполнена полная замена центральной части днища, установлены кольца жесткости для соблюдения нормативных требований к прочности и устойчивости РВСП, отремонтированы фундамент и шахтная лестница.

На обоих емкостях смонтированы новые блочные понтоны из алюминиевых сплавов, отличающиеся коррозионной стойкостью, незначительным весом и продолжительным сроком службы. Блочный понтон из алюминия также позволяет минимизировать потери нефти в результате испарений.

Специалисты модернизировали системы водоотведения, автоматического пожаротушения, автоматизации и электрохимзащиты резервуаров для обеспечения высокого уровня промышленной и пожарной безопасности при их дальнейшей эксплуатации.

Кроме того, устройства размыва донных отложений "Диоген" в резервуарах были дооснащены системой контроля и сигнализации производства АО "ТОМЗЭЛ". Система позволяет в дистанционном режиме контролировать рабочие параметры устройств "Диоген", запускать оборудование в работу с местного поста управления или дистанционно с центрального пульта оператора.

После завершения работ, согласно требованиям нормативно-технической документации, в течение 72 часов было проведено комплексное опробование резервуаров, которое подтвердило отсутствие отклонений. В настоящее время резервуары введены в эксплуатацию и функционируют в штатном режиме в составе резервуарного парка Анжеро-Судженской ЛПДС.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"