В Новосибирске на стройплощадке четвертого моста погиб рабочий

На стройплощадке четвертого моста через Обь в Новосибирске погиб рабочий. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчина сорвался с пилона. Высота конструкции - 60 метров.

В ведомстве намерены проверить соблюдение застройщиком правил безопасности при проведении работ, а также требований законодательства в сфере охраны труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как рассказали в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, по факту трагедии ведется проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.