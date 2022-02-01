Елизавета Боярская заболела коронавирусом

Актриса театра и кино Елизавета Боярская сдала положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на саму актрису.

Боярская заявила телеканалу, что чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции, но вскоре планирует закрывать больничный.

Стоит отметить, что 2 и 3 февраля Елизавета Боярская должна была выйти на сцену петербургского МДТ-Театра Европы, чтобы сыграть Катерину Верховцеву в спектакле "Братья Карамазовы". Но в связи с болезнью актрисы театр был вынужден перенести спектакль на неопределенный срок.

Вообще, как отмечают в театре, из-за болезней актерского состава, переносы постановок происходят регулярно. Все билеты на спектакли действительны, зрители относятся с пониманием, ведь похожая ситуация сейчас во всех театрах города.