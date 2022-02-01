Почему тюменская поэтесса хочет уехать из Сибири

Каждый, кто познакомился с Ритой Чекуновой, без раздумий говорит: она как будто не из нашего времени. Манера речи, увлечения, подход ко всему и человеческие качества не вразброс, а в объеме - словно из XVIII века, где барышни, кавалеры, дуэли и мысли на тему "как нам обустроить Россию". Уж не Ялуторовск ли, город декабристов, где выросла хрупкая девушка, повлиял?!

Рита молода - ей еще 25. В багаже - два детских самиздатовских и два официальных сборника, список поэтических премий, членство в творческих союзах, работа на телевидении, в газете и даже собственный фильм. Тот, кто не знает ее близко, диву дается: все получается, а сама не рада как будто, словно бежит от Тюмени, из Тюмени, но зачем?

Маргарита может дать смачную пощечину образом, рифмой, ритмом

- Москва по-светски жестока, а Тюмень, по-моему, "первобытна"… Она меня не принимает. Хорошо в Питере, Тобольске, Ялуторовске. Сейчас зовут в Вологду, в галерею-студию - проводить поэтические встречи, помогать художникам, ставить спектакли, - раскрывает карты Маргарита перед презентацией книги "Беглянка из времени Y" в литературно-краеведческом центре, куда послушать девушку пришли студенты и поэты с солидными портфелями; чуть раньше были Ялуторовск, Курган, Богданович, Екатеринбург, а далее - Ишим, Тобольск, города Центральной России.

Что сказать: Тюмень потеряет ("краснокнижная" молодежь, уж простите, вымирающий вид), Вологда найдет, потом обретет Петербург, который - конечная цель.

"Беглянка", кстати, выпущена в Питере в декабре. В Западную Сибирь книгу доставили под Новый год. Ее, вкусно пахнущую краской, Рита взяла в канун Рождества - сказка, да и только. Из первого взрослого сборника во второй вошли несколько стихов. Остальное - новое, копившееся шесть лет.

- Притом сумасшедшее, - высказалась издатель Анджела Левкина, пробежавшись по рукописи, и сразу согласилась на очередную революцию из слов. Очень эмоциональным, с родственными нотами предисловием Риту поддержала поэт доктор культурологии Евгения Бильченко, иллюстрациями - землячка Елизавета Савина, выпускница академии художеств имени Репина. Стихи - чистый, без примеси, импрессионизм. Маргарита не стыдится чувств и, хотя на вид стеснительна, робка, может дать смачную пощечину образом, рифмой, ритмом. Ого, думает читатель, ей 25, а как будто со шпагой, с мечом преодолела целый век… Как Жанна д´Арк - тоже, кстати, кумир.

На книжной презентации случилась коротенькая кинопрезентация - в прошлом году Чекунова завершила работу над игровым историческим фильмом в стихах "Две тысячи верст до Иппокрены". Он отнял 4,5 года: она и сценарист, и режиссер, и актриса, и автор песни. Это история про то, как в XVIII веке в Тобольске группа молодых авантюристов под началом ссыльного поэта Панкратия Сумарокова придумала издавать толстый литературный журнал "Иртыш, превращающийся в Иппокрену", но почти через два года была вынуждена свернуть творческие дела - градус публикуемых текстов оказался слишком высок.

Чекунова сплотила четыре десятка человек, получилась история про талант и вызов. Помогали друзья, находились тайные спонсоры.

- Подлатаем (ужать хронометраж, дотянуть звук и цвет), и можно к Светлане Дружининой на фестиваль "Вече" отправить, - рисует новую мечту наша беглянка. - Обязательно возьмусь за новый фильм на стыке истории и современности. Наши дни - такая материя, которая не всем по зубам, но я все же попробую.