С 2023 года выплаты по больничным смогут получать больше граждан

Более 4 млн граждан, которые работают по гражданско-правовому договору, получат право на оплачиваемые больничные в 2023 году после объединения Пенсионного фонда и Фонд социального страхования в единый социальный фонд. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Он уточнил что вместе с объединением фондов будет введен единый тариф для страховых взносов и расширится число застрахованных граждан в системе страхования. То есть, взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности работодатели должны будут отчислять и за тех работников, которые оформлены по гражданско-правовому договору.

Сейчас они платят только за работников, с которыми заключены трудовые отношения. Они-то и получают право на пособие, если заболеют. Остальным оплачиваемый больничный не полагается.

"За счет введения единого тарифа и новых застрахованных граждан увеличатся и сами выплаты, на которые расходуются средства соцстрахования", - заключил замминистра.

Ранее в Минтруде сообщили, что, благодаря нововведению, к 2025 году максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тысячи рублей (сейчас - 37,9 тысячи рублей), а максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) составит 660,9 тысячи рублей (сейчас - 435,9 тысячи рублей).