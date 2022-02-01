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1 февраля 2022 г.

Постановление правительства Саратовской области от 1 февраля 2022 года № 56-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предложения Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 1 февраля 2022 года № 3 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

"1.5. Запретить функционирование детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, комплексах, универмагах, моллах и других), с 3 февраля 2022 года по 17 февраля 2022 года.";

дополнить пунктом 1.28 следующего содержания:

"1.28. Приостановить реализацию образовательных программ для детей в организациях дополнительного образования, расположенных на территории Саратовской области, в том числе по спортивной подготовке, предусматривающих очное присутствие детей, с 3 февраля 2022 года по 17 февраля 2022 года.

Приостановить реализацию программ спортивной подготовки для детей в организациях спортивной направленности, расположенных на территории Саратовской области, предусматривающих очное присутствие детей, с 3 февраля 2022 года по 17 февраля 2022 года.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



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