Skoda завалит Европу электрическими кроссоверами

Skoda до 2025 года представит еще три новых серийных электромобиля - габаритами меньше, чем кроссоверы Enyaq iV и Enyaq Coupe iV, об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на главу компании Томаса Шефера.

По информации ресурса, третьим электромобилем Skoda должен стать компактный седан размером с модель ID.3 материнского концерна Volkswagen. Этот автомобиль станет первым продуктом на упрощенной и уменьшенной версии платформы MEB, которая обозначается как MEB Entry. Розничная цена такого электромобиля в Евросоюзе составит 20 тысяч евро (1,7 млн рублей).

Шефер не исключил появление в более отдаленной перспективе крупных электрических Skoda - семиместного кроссовера или минивэна.

Чешская фирма стремится к тому, чтобы через восемь лет 50-70% объема ее продаж в ЕС приходилось на чисто электрические автомобили.

31 января Skoda представила Enyaq Coupe iV - электрический среднеразмерный купе-кроссовер.