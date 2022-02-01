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01.02.2022 15:05
Рубрика: Легковые авто

Skoda завалит Европу электрическими кроссоверами

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autocar.co.uk Фото: www.autocar.co.uk
Фото: www.autocar.co.uk

Skoda до 2025 года представит еще три новых серийных электромобиля - габаритами меньше, чем кроссоверы Enyaq iV и Enyaq Coupe iV, об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на главу компании Томаса Шефера.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Новый кроссовер Skoda назвали Afriq - в честь "Дакара"

По информации ресурса, третьим электромобилем Skoda должен стать компактный седан размером с модель ID.3 материнского концерна Volkswagen. Этот автомобиль станет первым продуктом на упрощенной и уменьшенной версии платформы MEB, которая обозначается как MEB Entry. Розничная цена такого электромобиля в Евросоюзе составит 20 тысяч евро (1,7 млн рублей).

Шефер не исключил появление в более отдаленной перспективе крупных электрических Skoda - семиместного кроссовера или минивэна.

Чешская фирма стремится к тому, чтобы через восемь лет 50-70% объема ее продаж в ЕС приходилось на чисто электрические автомобили.

31 января Skoda представила Enyaq Coupe iV - электрический среднеразмерный купе-кроссовер.

#Skoda