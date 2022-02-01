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01.02.2022,  
12:12
Текст:  Николай Грищенко

Специальный штурмовой автомат ШАК-12 показали на видео

Самый мощный в мире 12,7-мм автомат ШАК-12 показали на видео. Созданное для штурмовых отрядов оружие ближнего боя способно пробить не только бронежилеты, но и кирпичную кладку.

Видеоролик, подготовленный компанией Рособоронэкспорт, демонстрирует возможности ШАК-12, название которого расшифровывается как штурмовой автоматный комплекс.

Оружие изготовлено по схеме булл-пап - магазин располагается за рукояткой управления огнем, а не перед ней, как у классических автоматов. Благодаря этому длина ШАК-12 чуть больше метра, а вес - около пяти килограммов. Емкость магазинов - 10 и 20 патронов.

Для снижения отдачи при стрельбе автомат оснащен двухкамерным дульным тормозом-компенсатором и резиновым затыльником. Для ШАК-12 разработано несколько видов боеприпасов 12,7х55 мм, что позволяет оптимально решать различные задачи в условиях скоротечного ближнего боя.

Патрон ПС-12Б с бронебойной стальной пулей массой 18 граммов предназначен для поражения целей, защищенных броней или скрывающихся за препятствием. Эффективная дальность стрельбы - 300 метров.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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ПС-12 со свинцовой пулей массой 33 грамма и дозвуковой скоростью. Эффективен на расстоянии до 200 метров при проведении специальных операций.

Патрон ПС-12А с легкой пулей из алюминиевого сердечника обладает максимальным останавливающим действием.

Достаточно интересен двухпульный патрон ПД-12, имеющий массу каждой пули 17 граммов. Эффективная дальность стрельбы - 100 метров. Такие боеприпасы обеспечивают увеличенную плотность огня.

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