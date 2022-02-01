США перебросили в Европу редкий самолет WC-135 Constant Phoenix

США перебросили в Европу редкий самолет мониторинга радиоактивного заражения. Он уже приземлился на территории Великобритании.

Как сообщает издание UK Defence Journal, это довольно редкое событие. В основном WC-135 Constant Phoenix находится в районе Корейского полуострова, хотя наблюдает и за другими странами. Последний визит такого самолета в Великобританию был в августе прошлого года.

Пока непонятно, с какой целью прибыл в Великобританию WC-135 Constant Phoenix. Официальных комментариев по этому поводу нет.

WC-135 Constant Phoenix - самолет специального назначения ВВС США. Его бортовая аппаратура находит в забортном воздухе частицы материалов, образующихся при ядерных испытаниях.