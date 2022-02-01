США вывозят семьи дипломатов из Беларуси

Госдепартамент США дал распоряжение вывезти семьи своих дипломатов из Беларуси из-за якобы "возможной эскалации напряжения" вокруг Украины. Соответствующее заявление распространила в понедельник пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство рекомендовало своим гражданам не совершать поездок в Беларусь "из-за произвольного применения законов, угрозы задержания, а также из-за необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания военной мощи РФ вдоль белорусско-украинской границы".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что РФ и Беларусь вынуждены реагировать на наращивание сил НАТО у общих границ. Она констатировала, что к общей границе союзного государства демонстративно стягивают военную технику и вооруженных силовиков Польша, Литва и Украина.