Танк C1 Ariete получил 1500-сильный двигатель и новые прицелы

Также на ней установлены система управления огнем с прицелами и приборами нового поколения, ранее уже опробованными на колесной (8х8) бронированной машине Centauro II, вооруженной 120-мм пушкой.
Так, боевая работа наводчика облегчается наличием автоматической системы, обладающей способностью отслеживать цели. К слову, подобные устройства уже длительное время применяются на российской бронетанковой технике, в частности на Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М, БМД-4М и БМП-2М с модулем "Бережок".
Имеется также оптический прицел-дублер.
Командир получил панорамный прицел со стабилизацией, телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером.
Правда, пока непонятно, установлен ли на C1 Ariete AMV дистанционно управляемый 12,7-мм пулеметный модуль M2 или на нем решили сэкономить.
Вооружение осталось прежним - 120-мм орудие, но будет обновлен боекомплект, в том числе бронебойные подкалиберные снаряды.
С 1995 по 2002 годы было выпущено две сотни таких танков. В то же время сообщалось, что из них на ходу осталось лишь три десятка единиц.
First photo official of the AMV PT 1 pic.twitter.com/HkdqxHEosw— A-129 Mangusta (@NichoConcu) January 31, 2022