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01.02.2022,  
15:41
Текст:  Алексей Брусилов

Танк C1 Ariete получил 1500-сильный двигатель и новые прицелы

В минувший четверг начались испытания первого из трех образцов модернизированного танка итальянского производства C1 Ariete AMV. Сообщается, что боевая машина получила обновленную силовую установку IVECO V12 MTCA с системой впрыска топлива Common Rail мощностью 1500 л.с.
Фото: 7th Army Training Command from Grafenwoehr, Germany / wikipedia.org Фото: 7th Army Training Command from Grafenwoehr, Germany / wikipedia.org
Фото: 7th Army Training Command from Grafenwoehr, Germany / wikipedia.org

Также на ней установлены система управления огнем с прицелами и приборами нового поколения, ранее уже опробованными на колесной (8х8) бронированной машине Centauro II, вооруженной 120-мм пушкой.

Так, боевая работа наводчика облегчается наличием автоматической системы, обладающей способностью отслеживать цели. К слову, подобные устройства уже длительное время применяются на российской бронетанковой технике, в частности на Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М, БМД-4М и БМП-2М с модулем "Бережок".

Имеется также оптический прицел-дублер.

Командир получил панорамный прицел со стабилизацией, телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером.

Фото: modmiliq / youtube.com
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Правда, пока непонятно, установлен ли на C1 Ariete AMV дистанционно управляемый 12,7-мм пулеметный модуль M2 или на нем решили сэкономить.

Вооружение осталось прежним - 120-мм орудие, но будет обновлен боекомплект, в том числе бронебойные подкалиберные снаряды.

С 1995 по 2002 годы было выпущено две сотни таких танков. В то же время сообщалось, что из них на ходу осталось лишь три десятка единиц.

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