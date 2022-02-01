Тихоокеанцы проводят учения в Японском и Охотском морях

Около двух десятков кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота вышли 1 февраля на учения, которые пройдут на полигонах боевой подготовки ТОФ в Японском и Охотском морях.

Силы собраны немалые. Одних только корветов четыре - "Гремящий", "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". А еще фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и корабль управления "Маршал Крылов". Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, к отдельным эпизодам маневров привлекут малые ракетные и малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера.

В море их экипажам предстоит отработать противовоздушную оборону отряда и выполнить совместное маневрирование. Среди других задач - обеспечение безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на Востоке России. Своеобразной кульминацией учений станут стрельбы по морским целям из корабельных артиллерийских установок и боевые пуски из корабельных комплексов ПВО по летящим в небе ракетам-мишеням. Словом, план маневров напряженный.

Столь же насыщенные графики боевой подготовки адмиралы сверстали для других кораблей российского ВМФ. Вот что по этому поводу сказал министр обороны России Сергей Шойгу: "В январе-феврале проводится серия военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов. Отрабатываются действия Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите национальных интересов в Мировом океане и отражению военных угроз с морских и океанских направлений.

Всего к учениям привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов".

Корветов на этих маневрах четыре. А еще в море вышли фрегат и большой противолодочный корабль

Известно, что эти учения организованы в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год. Проводятся они под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова и охватят акватории морей, прилегающих к территории нашей страны, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Помимо боевых кораблей, судов обеспечения и летательных аппаратов к маневрам привлекут немало личного состава и весьма солидный арсенал. Точнее - около 10 тысяч военнослужащих и тысячу единиц военной техники.